Herido de gravedad un menor de dos años tras caer a un canal en Villanueva de la Serena

Un menor de dos años ha resultado herido de gravedad por ahogamiento tras caer en un canal de Villanueva de la Serena, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.

El accidente ha tenido lugar este lunes a las 15.40 horas en la carretera N-430, a la altura del kilómetro 110.

Desde el Centro de Emergencias 112 Extremadura han activado los efectivos sanitarios con una unidad de Soperte Vital Básico y a agentes de la Guardia Civil, que han prestado asistencia al menor.

En un primer momento, el menor fue trasladado en estado grave por ahogamiento al Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. Posteriormente, debido a la gravedad de su estado, fue trasladado al Hospital Materno-Infantil de Badajoz, donde permanece ingresado en la UCI, según ha confirmado la Guardia Civil.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la caída del menor al canal de riego.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las causas del suceso.