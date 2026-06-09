La piscina municipal de Don Benito abrirá el 23 de junio sin las piscinas mediana y pequeña

Este martes se ha realizado una rueda de prensa en la que se ha informado de los avances de las obras referentes a la piscina municipal, unos avances dados a conocer por la alcaldesa, Elisabeth Medina; el coordinador de la Delegación Municipal de Deportes, Adolfo Delgado y la jefa de obras de la empresa adjudicataria, Esperanza Fernández de los Muros.

La temporada de piscina arrancará el próximo 23 de junio con cambios en las instalaciones puesto que continuarán aún durante varias semanas los trabajos de reforma de parte del recinto.

Cabe destacar que el aforo de bañistas simultáneos no va a sufrir ningún tipo de alteración, ya que la no apertura de los dos vasos de la piscina de verano se compensará con el acceso a las dos piscinas climatizadas anexas. En ellas también se realizarán mejoras que permitan el acceso sin dificultades a las personas con movilidad reducida gracias a la construcción de una rampa y a la apertura de un nuevo acceso.

La obra, en palabras de Medina, era totalmente necesaria ya que “no se podía seguir poniendo parches, era el momento de acometer una reforma integral y estructural que solucionase de una vez por todas todos aquellos inconvenientes que tenía la piscina”. Y es que “este equipo de Gobierno se ha puesto manos a la obra para “resolver una necesidad que llevaba demasiado tiempo pendiente”, afirmó la edil.

Por ello, ha insistido en que “este equipo de gobierno ha decidido actuar. Ha decidido priorizar la seguridad, el cumplimiento de la normativa, la accesibilidad y la calidad de las instalaciones por encima de cualquier cálculo electoral o partidista” aunque ello suponga “no hacer siempre lo que resulta más cómodo”.

Dos licitaciones fallidas

Medina ha señalado que el comienzo de esta obra sufrió retrasos debido al fallo de varias licitaciones, pero que la misma estaba planteada con una duración de nueve meses y se espera que finalice antes de este tiempo gracias al buen hacer y el compromiso de la empresa constructora.

Desde la empresa adjudicataria han asegurado que se está trabajando con la mayor celeridad posible, siempre respetando los plazos necesarios y las medidas de seguridad, en una obra de este calibre, para los y las dombenitenses puedan disfrutar de una piscina que será de una gran calidad.

Fernández de los Muros ha expresado que “el plazo de obra termina en octubre, pero evidentemente octubre no es una fecha para abrir una piscina. Nuestro objetivo es adelantar al máximo los trabajos para que pueda disfrutarse antes de que termine la temporada”.

La alcaldesa ha querido pedir comprensión a la ciudadanía ante este inconveniente, apuntando a que se está haciendo todo lo posible para que se pueda disfrutar de los dos vasos reformados lo antes posible. Esta obra es de una magnitud tal que “estamos hablando de una inversión superior al millón de euros destinada a transformar por completo una instalación fundamental para nuestra ciudad”.