Cancelado el concierto de Beret en la Feria de Don Benito tras su detención por un presunto delito de agresión sexual

El Ayuntamiento de Don Benito informa de que, tras analizar la situación generada en relación con el artista Beret y después de mantener conversaciones con los promotores del evento, se ha adoptado la decisión de cancelar el concierto previsto para el próximo mes de septiembre.

Esta decisión se toma desde la responsabilidad institucional y atendiendo al interés general, con el objetivo de preservar el adecuado desarrollo de la próxima Feria y Fiestas de Septiembre y evitar que las circunstancias actuales puedan afectar al normal desarrollo del evento.

Desde el consistorio, apuntan que esta medida no supone, en ningún caso, un juicio de valor sobre los hechos que han trascendido ni una valoración anticipada de cualquier procedimiento que pudiera estar en curso. Asimismo, respetan la presunción de inocencia del artista sevillano.

El Ayuntamiento, junto con los promotores del concierto trabajan ya para ofrecer nuevas propuestas que mantengan la programación prevista para estas fechas.

En el caso de la devolución de las entradas, serán los promotores los que concreten la información al respecto.