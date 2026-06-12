Don Benito registra en el último es la cifra de desempleo más baja de los últimos 20 años

Don Benito ha registrado en el último mes la cifra de desempleo más baja de los últimos veinte años situándose en 1783 desempleados.

Los datos arrojados colocan al municipio con valores muy por debajo de ciudades como Mérida o Plasencia.

Por sectores, la construcción, la industria o la agricultura, son las áreas que acumulan menos desempleados mientras que la cifra más alta la acumula el sector servicios.

En cuanto al sexo, las mujeres continúan encabezando este ranking con 1226 desempleadas frente a los 556 hombres.

Por otro lado, el consistorio ha confirmado que las obras del polígono AVANTE comenzarán la próxima semana con una previsión de medio millar de puestos de trabajo.

Además, ya está en marcha el proceso de selección para la creación de una Bolsa de Trabajo de Personal Docente de Formación para el Empleo dentro del Proyecto EFESO, financiado por el Fondo Social Europeo Plus.