El veterano delantero Gorka Santamaría es nuevo jugador del CD Don Benito

El C.D. Don Benito ha dado el pistoletazo de salida a las incorporaciones en su regreso a Segunda Federación con el fichaje de Gorka Santamaría. El atacante bilbaíno se convierte en el primer refuerzo calabazón del mercado estival. Con su incorporación, el Deportivo incorpora gol y experiencia con un jugador que acumula más de 130 partidos en Primera Federación.

A sus 30 años, Santamaría aterriza en el Vicente Sanz después de una extensa carrera en el fútbol español. Formado en las categorías inferiores del Athletic Club, el delantero ha pasado por clubes como Cádiz, Recreativo de Huelva, Deportivo de La Coruña o C.D. Badajoz, donde dejó un buen recuerdo durante las tres temporadas que vistió la camiseta blanquinegra.

El ariete vasco llega procedente del Intercity CF, conjunto con el que disputó 27 encuentros la pasada campaña y firmó seis goles.