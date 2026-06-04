Elisabeth Medina pide calma tras la crisis interna que vive Siempre Don Benito

La alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza a los vecinos y vecinas de la ciudad ante las informaciones conocidas en los últimos días relacionadas con la crisis interna ocurrida en el grupo Siempre Don Benito, formación que integra el equipo de gobierno local.

Todo se acelera desde la renuncia de Violeta Casado de continuar en el grupo municipal Siempre Don Benito, anunciado en el último pleno ordinario del mes de mayo. Esto habría provocado discrepancias internas en el partido local, lo que habría desencadenado la marcha de varios militantes del partido, entre ellos algunos de los fundadores de la formación.

Con esta situación, la edil dombenitense ha subrayado que ninguna circunstancia ajena a la gestión municipal va a condicionar el desarrollo de la acción de gobierno ni la defensa de los intereses generales de la ciudad.

“La ciudadanía puede tener la absoluta tranquilidad de que el Ayuntamiento de Don Benito sigue funcionando con total normalidad. Los proyectos continúan avanzando, los servicios públicos se prestan con eficacia y el equipo de gobierno mantiene intacto su compromiso de trabajo y responsabilidad con nuestros vecinos”, ha concluido la regidora de Don Benito a través de la web municipal.