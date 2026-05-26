Don Benito rendirá homenaje a Pedro Porro otorgando su nombre a la Ciudad Deportiva

Durante el pleno del pasado lunes se aprobópor unanimidad el cambio de denominación de las instalaciones deportivas de Don Benito, que pasará a llamarse Ciudad Deportiva Pedro Porro

El acto se celebrará el próximo viernes a las 20:30 de la tarde, y desde Onda Cero Vegas Altasle podemos confirmar que estará allí presente el propio Pedro Porro junto a sus familiares.

Un acto que servirá para reconocer la figura internacional del futbolista dombenitense que ha sido citado por Luis de la Fuente para la disputa del Mundial 2026 el próximo mes de junio en Estados Unidos, México y Canadá. Un homenaje al lateral dombenitense convertido ya en un referente deportivo de la ciudad tras su trayectoria en el fútbol nacional e internacional.