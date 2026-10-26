El Grupo Félix González reconoce que pueden producirse nuevos apagones en Don Benito mientras se recupera la red eléctrica

El gerente del Grupo Félix González, César Pajares, ha explicado a Onda Cero Vegas Altas la situación de la red eléctrica de Don Benito después de los dos apagones registrados durante las noches del sábado 24 de octubre y el domingo 25. El responsable de la compañía reconoce el malestar de los vecinos y advierte de que, mientras no se completen las reparaciones, no puede descartarse que se produzcan nuevas incidencias.

Según explica Pajares, el origen de esta situación se remonta al incendio del pasado 25 de julio en la subestación que suministra electricidad a la ciudad. El fuego provocó daños importantes en las instalaciones y obligó a recuperar el servicio sin poder restablecer todos los sistemas de respaldo y las alternativas de alimentación que la compañía utiliza habitualmente ante una avería.

El gerente asegura que el suministro se encuentra restablecido, pero insiste en que la red todavía no funciona con la configuración habitual. Esta situación dificulta la respuesta ante nuevas incidencias y obliga a la empresa a trabajar en soluciones provisionales mientras se reponen los equipos afectados.

La recuperación completa llevará varios meses

Pajares reconoce que la situación es delicada y que no sería realista garantizar que no se produzcan nuevos cortes. La compañía está utilizando medios propios y externos para reparar las instalaciones y mejorar la estabilidad del suministro.

El plazo para recuperar la normalidad dependerá, entre otros factores, de la fabricación y entrega de determinados materiales. El gerente estima que serán necesarios varios meses de trabajo y confía en que durante los primeros meses del próximo año la red esté más estabilizada y las interrupciones se reduzcan al mínimo posible.

La compañía rechaza la falta de mantenimiento o inversión

Ante las críticas surgidas tras los apagones, Pajares niega que los problemas respondan a una falta de mantenimiento o inversión. Defiende que la empresa dispone de una red mallada, sistemas de seguridad y alternativas para mantener el suministro cuando se produce una avería.

El responsable admite, no obstante, que los daños sufridos en julio han reducido la capacidad de respuesta habitual de las instalaciones. También reconoce que las dificultades técnicas no eliminan las molestias que sufren los ciudadanos cuando se interrumpe el suministro eléctrico.

Una segunda subestación como solución de futuro

Entre las medidas planteadas para reforzar el suministro, Pajares destaca el proyecto de una segunda subestación transformadora para Don Benito. Según afirma, la iniciativa figura en el plan de inversiones de la compañía desde 2022.

El gerente sostiene que disponer de una segunda instalación permitiría contar con una alternativa adicional de alimentación eléctrica en caso de avería en la subestación principal. Sin embargo, advierte de que el proyecto requiere terrenos adecuados, autorizaciones administrativas y un proceso de planificación y ejecución, por lo que no supondría una solución inmediata a los problemas actuales.

Pajares asegura que el Ayuntamiento conoce la propuesta y colabora en su impulso. También señala que mantiene contacto con la alcaldesa para informar sobre la situación de la red y las medidas que se están adoptando.

El gerente concluye que entiende la indignación de los vecinos y que la prioridad de la compañía es recuperar cuanto antes la normalidad del suministro y evitar que vuelvan a repetirse episodios como los del pasado fin de semana.