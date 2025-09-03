Demandan al Ayuntamiento de Don Benito por presunto plagio en el cartel del carnaval

El pasado mes de febrero el Ayuntamiento de Don Benito dio a conocer el cartel elegido para representar el carnaval del año 2025 en la localidad y no estuvo exento de polémica.

El autor del cartel del carnaval de Tenerife en el año 2016, Francisco Javier Torres, doctorado en Bellas Artes, denunció públicamente que el pez elegido como protagonista en el diseño dombenitense tenía demasiadas semejanzas con el suyo.

Durante estos meses, el autor ha intentado ponerse en contacto con el propio Ayuntamiento para consultar la situación desde que fue conocedor de los hechos y no le respondieron. Su abogado lo ha intentado a través de dos vías, burofax y sede electrónica. Tras no recibir respuesta por parte de los responsables municipales y considerar la actitud "impropia de una institución", Onda Cero Vegas Altas ha podido conocer que Torres ha recurrido a la vía judicial, interponiendo una denuncia en el juzgado de lo mercantil de Badajoz.