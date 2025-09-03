DON BENITO

Demandan al Ayuntamiento de Don Benito por presunto plagio en el cartel del carnaval

El autor del diseño del Carnaval de Tenerife 2016 ha intentado ponerse en contacto con el Ayuntamiento y tras no recibir respuesta, ha interpuesto una demanda.

Redacción

Don Benito |

Demandan al Ayuntamiento de Don Benito por presunto plagio en el cartel del carnaval
Demandan al Ayuntamiento de Don Benito por presunto plagio en el cartel del carnaval | Onda Cero

El pasado mes de febrero el Ayuntamiento de Don Benito dio a conocer el cartel elegido para representar el carnaval del año 2025 en la localidad y no estuvo exento de polémica.

El autor del cartel del carnaval de Tenerife en el año 2016, Francisco Javier Torres, doctorado en Bellas Artes, denunció públicamente que el pez elegido como protagonista en el diseño dombenitense tenía demasiadas semejanzas con el suyo.

Durante estos meses, el autor ha intentado ponerse en contacto con el propio Ayuntamiento para consultar la situación desde que fue conocedor de los hechos y no le respondieron. Su abogado lo ha intentado a través de dos vías, burofax y sede electrónica. Tras no recibir respuesta por parte de los responsables municipales y considerar la actitud "impropia de una institución", Onda Cero Vegas Altas ha podido conocer que Torres ha recurrido a la vía judicial, interponiendo una denuncia en el juzgado de lo mercantil de Badajoz.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer