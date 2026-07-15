Valdefuentes recibirá casi 2,5 millones por los daños de las borrascas del invierno pasado

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha concedido al Ayuntamiento de Valdefuentes la cantidad de 2.478.763 euros por los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos sufridos en la localidad los pasados meses de enero y febrero.

Dichas ayudas se destinarán a obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora de infraestructuras dañadas, equipamientos o instalaciones municipales, según ha informado el Ayuntamiento de Valdefuentes en nota de prensa.

Entre ellas, una obra "muy importante y necesaria" es la reforma del cauce soterrado del arroyo que discurre por el centro del casco urbano y que es el causante de las últimas inundaciones que ha sufrido el municipio, al desbordarse su cauce por la gran cantidad de agua que recibe, superando ampliamente su caudal máximo.

El importe de dicha obra está estipulada en 1,1 millones de euros que se destinarán a mejoras de diversas infraestructuras municipales dañadas como la reparación de diferentes caminos, pozo de sondeo, instalaciones deportivas, puente, etc.

Se trata de la mayor inversión pública recibida en la localidad en los últimos años y con estas inversiones se solucionará uno de los problemas más importantes que actualmente tiene el municipio como es el soterramiento del arroyo "que tanta incertidumbre e inseguridad nos crea, tanto a los vecinos que viven como a las empresas que están instaladas en las proximidades de dicho cauce, cada vez que llueve o se anuncia una borrasca", recoge la nota.

Además, estas ayudas permitirá dotar a los agricultores, ganaderos y deportistas de mejores infraestructuras para realizar su actividad económica, social o de ocio, "lo que sin duda redundará en la lucha contra el despoblamiento y contra la denominada España vaciada", añade.

El consistorio valdefuenteño agradece al Gobierno de España "la sensibilidad demostrada ante estas situaciones tan adversas que por desgracia se repiten cada vez con más frecuencia". "Sólo nos queda pedirle, que al igual que ha demostrado esa sensibilidad con los ayuntamientos, lo haga extensible a nuestros agricultores, ganaderos y al resto de vecinos que también sufrieron numerosos daños durante esos angustiosos días", concluye la nota.