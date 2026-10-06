La Universidad de Mayores de Extremadura inicia el curso con récord de 4.725 estudiantes y presencia en 11 sedes

La Universidad de Mayores de Extremadura ha inaugurado este lunes, día 5, el curso académico 2026/2027 en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo con 4.725 estudiantes matriculados, la cifra más alta de su historia, y una presencia territorial que alcanza ya las 11 sedes tras la incorporación este curso de Montijo, Navalmoral de la Mata y Villafranca de los Barros.

El crecimiento consolida un programa que ha duplicado su alumnado en los últimos cuatro cursos y que constituye uno de los principales exponentes del compromiso de la Universidad de Extremadura con la formación continua.

El acto académico ha estado presidido por el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero, y ha contado con la participación de la consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta, Sandra Valencia Ramos, y la directora general de Universidad, Esther Muñoz; el alcalde de Almendralejo, José María Ramírez; el director de la Universidad de Mayores de Extremadura, José María Corrales, además de representantes de la comunidad universitaria y del alumnado.

El alcalde de Almendralejo ha destacado la consolidación de la Universidad de Mayores en una ciudad que acoge el programa desde hace 17 años y donde la demanda ha continuado creciendo.

José María Ramírez Morán ha incidido especialmente en que la UMEx no constituye únicamente un espacio para adquirir conocimientos, sino también un lugar para la convivencia, la participación y la dinamización de un sector de la población que mantiene intactas sus ganas de aprender, informa en nota de prensa la UEx.