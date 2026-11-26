El sindicato UGT Extremadura ha rendido homenaje este miércoles, día 25, en Mérida a las 47 mujeres asesinadas en España este año por sus parejas o exparejas, y ha reclamado a las administraciones recursos "estables" para prevenir las violencias machistas y "garantizar la protección y la atención integral a las víctimas".

El acto, celebrado en la sede regional del sindicato con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha comenzado con la intervención de la vicesecretaria general de UGT Extremadura, Montserrat Marcos.

Durante el homenaje se han pronunciado los nombres de las mujeres asesinadas y se ha encendido una vela en memoria de cada una. Desde que comenzó el registro oficial en 2003, 1.388 mujeres han sido asesinadas en España por sus parejas o exparejas, apunta en nota de prensa UGT.

Tras guardar un minuto de silencio, Laura Méndez y Susana Rentero, responsables de Igualdad de UGT-FICA y UGT-SP, respectivamente, han leído el manifiesto de UGT Extremadura y se ha proyectado el cortometraje '¿A quién dices amar? Condena del negacionismo'.

Marcos ha condenado con "firmeza" los "discursos negacionistas" y "antifeministas" que "cuestionan" la existencia de la violencia de género, "socavan" los avances en igualdad, "atacan" las políticas públicas de protección y "revictimizan" a las supervivientes. "Son un retroceso democrático y ponen en riesgo la vida de miles de mujeres", ha advertido.

La vicesecretaria general ha subrayado, asimismo, la responsabilidad de las empresas ante las violencias machistas en el ámbito laboral. "Exigimos que las empresas actúen frente al acoso sexual y por razón de sexo y protejan a las trabajadoras que lo denuncian", ha señalado.