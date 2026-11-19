Una treintena de personas con discapacidad han participado este miércoles, día 18, en la Delegación del Gobierno en Extremadura, en Badajoz, en un simulacro de jornada electoral accesible de cara a los comicios generales del 29 de noviembre.

La iniciativa, impulsada junto a Plena Inclusión Extremadura para facilitar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan ejercer su derecho al voto de forma autónoma, libre e informada y que tendrá lugar este jueves también en la Subdelegación en Cáceres, ha contado con la participación de diversas entidades que forman parte de dicha organización, como son la Fundación Magdalena Moriche, Nuestra Señora de la Luz, Plena Inclusión de Olivenza y Aprosuba 3.

Así lo ha detallado la delegada del Gobierno, María Teresa Macías, en declaraciones a los medios al inicio de este simulacro de elecciones accesibles, que ya se realizó en 2023, y que este miércoles se desarrolla en Badajoz y el jueves en Cáceres con el objetivo de que todas las personas tengan derecho a ejercer libremente su opción de voto el próximo 29 de noviembre en igualdad de oportunidades.

Las personas con discapacidad "a veces" se encuentran con "barreras", especialmente en el ámbito cognitivo, cuando llegan a un colegio electoral, de ahí la intención de la administración electoral de que toda la señalética, la información y los medios de acceso al colegio electoral estén disponibles el 29 de noviembre para que puedan votar "con todas las orientaciones y facilidades".

En este sentido, el simulacro cuenta con una cabina, una mesa electoral, papeletas de las candidaturas al Congreso y al Senado y señalización mediante cartelería accesible y de fácil comprensión. Toda esta información también la van a recibir los responsables en los colegios electorales, junto con una actividad formativa de manera tal que, igual que se lleva a cabo este miércoles, se pueda hacer en los centros de votación y el 29N "todo funcione y todas las personas que asistan y que tengan una discapacidad puedan tener la misma información".

La iniciativa se enmarca en el trabajo de la Delegación del Gobierno para avanzar hacia unos procesos electorales más inclusivos, dando continuidad a los simulacros desarrollados en mayo de 2023 con motivo de las elecciones autonómicas y municipales.

Una de las principales medidas previstas es la implantación de cartelería accesible y de fácil comprensión en la totalidad de los colegios electorales de Extremadura. Esta señalización alcanzará a 784 colegios y 1.417 mesas electorales, distribuidos entre las 426 instalaciones de la provincia de Badajoz, que cuentan con 904 mesas, y los 358 colegios de Cáceres, con 513 mesas.

La cartelería permitirá identificar con mayor facilidad los diferentes espacios del colegio electoral, comprender la información y orientarse durante el proceso de votación, contribuyendo a reducir barreras de comunicación y favoreciendo una mayor autonomía.

Se trata de una medida que beneficia no solo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sino también a mayores, ciudadanos con dificultades de lectoescritura o quienes se enfrentan por primera vez a un proceso electoral. Para asegurar la correcta implantación de esta medida en toda la región, la Delegación remitirá a los ayuntamientos una guía sobre accesibilidad electoral y organizará videoconferencias con los secretarios municipales, en colaboración con Plena Inclusión, para explicar los criterios y procedimientos de colocación de la señalización.

Sobre la organización de los comicios, Macías ha explicado que la parte que compete a la Administración General del Estado junto a la local "está perfectamente coordinada", y que se han estado haciendo las licitaciones correspondientes por la primera, como también la Delegación ha realizado los encargos correspondientes para que todo el material, los kits o las papeletas estén disponibles junto a las urnas o el material de reposición que se necesite, en aras de que el domingo 29 "no falte nada" en los colegios electorales y las mesas puedan abrir una vez estén constituidas.

Por su parte, el director gerente de Plena Inclusión Extremadura, Sebastián González, ha recordado que el derecho al voto está garantizado por la Constitución y que desde 2019 se abrió a todas las personas, aunque estuvieran incapacitadas, porque anteriormente, muchas que tenían discapacidad intelectual y que estaban incapacitadas no podían votar.

De este modo, este simulacro facilita la explicación de lo que se van a encontrar cuando lleguen a un colegio electoral, tanto si es la primera vez, en la que algunas personas pueden tener dificultades, como si ya lo han hecho en otra ocasión. Para ello, se ha dispuesto una serie de señalética que se ha rediseñado "prácticamente" para estas elecciones, y todo ello está validado mediante una norma UNE de calidad que indican los pasos respecto a los distintos pictogramas que son universales.

A este respecto, González ha señalado que, todo ello, garantiza la accesibilidad cognitiva y que en este caso el simulacro está dirigido a personas con discapacidad intelectual que tengan dificultades para encontrar o localizar el colegio electoral, para acceder al mismo o los pasos a seguir, aunque también puede beneficiar a otros colectivos como las personas mayores con dificultades, con analfabetismo o poco conocimiento del idioma, que ha cifrado en más de 300.000 personas en Extremadura.