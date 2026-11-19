FeSMC-UGT Extremadura convoca una nueva concentración de la plantilla del servicio de limpieza del Edificio de Servicios Administrativos La Paz y su anexo, en Mérida, para este jueves, día 19, de 09,00 a 10,30 horas, ante la Asamblea de Extremadura.

Reclamarán el abono de salarios "pendientes" y "garantías para conservar sus empleos y sus jornadas laborales".

La movilización dará continuidad a las protestas que la plantilla viene desarrollando ante "impagos" de la empresa adjudicataria, Realan Services, y la "incertidumbre" generada por las condiciones de la nueva licitación del servicio.

Así, en nota de prensa, el sindicato reclama una respuesta "urgente" de la empresa y la implicación de la Junta de Extremadura como administración que contrata la limpieza de estas dependencias públicas.

El "conflicto" se remonta a comienzos de año. Como explicó el vicesecretario general de Área Interna y Organización de FeSMC-UGT Extremadura, José Antonio Franco Méndez, durante la primera jornada de huelga indefinida, el sindicato lleva reclamando soluciones desde enero, por lo que la Administración "conoce desde hace meses las dificultades que atraviesa la plantilla".

Los "retrasos salariales" ya motivaron una convocatoria de huelga para el 7 de septiembre, que fue desconvocada tras "el pago de los atrasos". Sin embargo, los "nuevos impagos" y la "preocupación por el futuro laboral" llevaron a convocar una huelga indefinida desde el 13 de octubre.

Al inicio de esta huelga, FeSMC-UGT advirtió de que se adeudaban "dos nóminas". Según trasladó Franco Méndez, la empresa "reconoció en la mediación previa que no podía afrontar el pago de los salarios, sin que la tramitación de una nueva adjudicación ofreciera una respuesta al cobro de las cantidades pendientes".

El 13 de octubre, coincidiendo con el comienzo de la huelga indefinida, la plantilla se concentró ante el Edificio La Paz para visibilizar su situación y reclamar soluciones. Con un seguimiento del 100 % de la huelga, la plantilla volvió a concentrarse el 26 de octubre, de 14,00 a 15,00 horas, ante la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda.

La convocatoria de este jueves, día 19, ante la Asamblea de Extremadura supone un nuevo paso para dar visibilidad pública e institucional a las reivindicaciones de las personas afectadas y exigir una "solución efectiva" al "conflicto".

Además de los salarios "pendientes", las movilizaciones responden a la "preocupación" por las condiciones de la nueva licitación. En anteriores comunicaciones, FeSMC-UGT advirtió de que los pliegos contemplaban 12 puestos de trabajo y recogió "el temor de la plantilla a la posible pérdida de tres empleos y a reducciones de jornada".

En sus declaraciones del 13 de octubre, Franco alertó de que las nuevas condiciones podrían suponer "pasar de jornadas de 20 a 15 horas, agravando la precariedad de las personas que prestan el servicio".

Por ello, el sindicato reclama el pago "inmediato" de los salarios "adeudados", garantías de abono "puntual" de las nóminas y el mantenimiento del empleo, las jornadas y las condiciones laborales.

FeSMC-UGT Extremadura insiste en que los trabajadores "no pueden soportar las consecuencias de los problemas económicos de la adjudicataria ni ver deterioradas sus condiciones por una nueva contratación pública".

De este modo, la concentración de este jueves, día 19, reclamará que la empresa y la Administración actúen para resolver una situación que afecta "directamente" al "sustento" de la plantilla y de sus familias.