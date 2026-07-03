Toda Extremadura, salvo la meseta cacereña y el Sur de Badajoz, se encontrarán este viernes en alerta naranja por calor

La previsión de altas temperaturas activará la alerta naranja en seis comarcas extremeñas: Vegas del Guadiana, Barros, Serena, Siberia, Norte de Cáceres, Tajo, Alagón y Villuercas y Montánchez mientras que la meseta cacereña y el sur de la provincia de Badajoz estarán bajo aviso amarillo. Alertas que se extenderán desde las 13 horas y hasta las 9 de la noche. Mañana sábado toda la comunidad se encontrará en alerta naranja.

Ayer jueves Badajoz volvió a marcar la temperatura más alta de la región con 43,3 grados a las 17,20 horas. Alconchel y Villanueva del Fresno, frisaron los 42 grados también se superaron los 41 grados en Mérida y Olivenza.