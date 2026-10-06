El SES invierte más de 540.000 euros en mejoras en el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena

El Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena ha reforzado y modernizado parte de sus instalaciones gracias a una inversión de más de 540.000 euros realizada por el Servicio Extremeño de Salud (SES).

Las actuaciones desarrolladas han permitido optimizar distintos espacios destinados tanto a pacientes como a profesionales, mejorando su estado, funcionalidad y condiciones de uso.

En concreto, en la Unidad de Cirugía se ha actuado en todas las habitaciones mediante la reforma de las paredes y los baños, así como la sustitución del sistema de llamada de pacientes a enfermería.

Estas obras han permitido corregir el "deterioro" acumulado en estas dependencias, incluyendo la eliminación del escalón existente en las duchas, un elemento que dificultaba su uso y que suponía una barrera para los pacientes, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Asimismo, se ha renovado el sistema de llamada a enfermería, sustituyendo los equipos con más de 10 años de antigüedad por una tecnología "más moderna, fiable y eficiente". Estas mejoras incrementan la funcionalidad, accesibilidad y seguridad de los espacios, al tiempo que favorecen una estancia "más cómoda y segura" para los pacientes durante su hospitalización. Los trabajos realizados han supuesto una inversión de 124.000 euros.

La mejora de las infraestructuras ha ido acompañada del refuerzo de la plantilla de la Unidad de Cirugía, que cuenta actualmente con cuatro cirujanos y dos enfermeras más que en 2023, fortaleciendo así la capacidad asistencial del servicio y la atención prestada a los pacientes.

En el Área de Urgencias se han creado nuevos espacios orientados a ofrecer una atención "más cercana, cómoda y adaptada a las necesidades de las personas", gracias a una inversión aproximada de 20.000 euros.

Entre ellos destaca un nuevo box de críticos equipado para ofrecer una respuesta inmediata ante situaciones críticas. Además, se ha habilitado una zona específica para Pediatría, con salas de asistencia y de observación diferenciadas, y con aseos propios, creando un entorno "más adecuado" para los niños y sus familias.

El hospital también ha incorporado un equipo automático para la dispensación de medicamentos a pacientes externos, con una inversión de cerca de 399.500 euros.

Gracias a este sistema, los pacientes pueden beneficiarse de un proceso de entrega "más ágil, seguro y preciso, mejorando la calidad".

Además, la nueva tecnología refuerza el control y seguimiento de los medicamentos, aumentando las garantías de seguridad y eficiencia en su dispensación.

La inversión realizada en el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena contribuye, así, a reforzar la calidad de la atención sanitaria y a adaptar las instalaciones a las necesidades actuales del centro hospitalario.

Con ello, la modernización de las infraestructuras sanitarias forma parte de la estrategia del SES para seguir avanzando hacia una asistencia de "mayor calidad, más accesible, segura y humanizada, adaptada a las necesidades de la población extremeña".