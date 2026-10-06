SEO/BirdLife pedirá en el Consejo Regional de Caza que la orden de vedas 2027/2028 asegure la caza sostenible

SEO/BirdLife solicitará en el próximo Consejo Regional de Caza de Extremadura que la orden de vedas de la región para 2027-2028 asegure la caza sostenible, evitando afectar a especies en "declive" y a periodos de reproducción de las mismas.

Además, ha anunciado que valorará tomar medidas "más contundentes" si se continúa cazando en periodo reproductor o con cupos "inadecuados" a la situación de las especies.

Un ejemplo de la importancia de adaptar la caza a la situación de las especies es, según indica en nota de prensa SEO/BirdLife, el caso de la tórtola europea, especie cuya caza --apunta-- se suspendió en Europa en 2021 por el "alarmante descenso" de sus poblaciones.

Ya en 2015, SEO/BirdLife alertó sobre su "preocupante" situación y la declaró Ave del Año. En ese momento, la organización solicitó una gestión "adaptada a su realidad, con reducciones drásticas de los cupos de captura y mejoras en los cotos, garantizando agua y alimento de forma continua y no solo en temporada de caza".

Aunque esta propuesta de caza adaptativa apenas recibió apoyo inicial del sector ni de la administración, el "declive continuado" de la especie obligó a decretar una moratoria europea de cuatro años, plazo que bastó para mostrar los "primeros indicios de recuperación".

En la ruta migratoria occidental, donde la caza quedó suspendida, el índice poblacional aumentó aproximadamente un 25 por ciento en dos años y la tendencia a diez años pasó de declive moderado a estable. Mientras que en la ruta centro-oriental, donde la extracción se redujo, pero no se eliminó, la población descendió aproximadamente un 15% en el mismo periodo.

En ese momento, SEO/BirdLife pidió "prudencia" y recomendó esperar a que la población se consolidara. Sin embargo, la "presión social" ha derivado en una reapertura parcial y limitada de su caza, condicionada a la evolución de la especie y a la gestión activa de los acotados.

En este contexto, para la organización ornitológica resulta "positivo" que la propia Federación Extremeña de Caza (Fedexcaza) dé la "voz de alarma" ante el "descontrol" detectado en este segundo año de caza limitada. Sin embargo, este hecho evidencia a su juicio que la Junta de Extremadura "no está ejerciendo su labor de control o carece de los medios necesarios para ello".

Por este motivo, SEO/BirdLife reclama a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura un incremento de recursos y de agentes medioambientales, ya que la plantilla y los medios actuales son "claramente insuficientes" para gestionar la enorme riqueza natural de la región.

FECHAS DE MEDIA VEDA

Por otra parte, SEO/BirdLife considera que las fechas de media veda para muchas especies son "inadecuadas" y provocan un impacto "muy negativo" en su reproducción.

El caso "más grave" es el de la codorniz común, una especie que en base a los datos a largo plazo del programa Sacre de SEO/BirdLife, ha perdido una "importante" porción de la población que tenía hace 25 años.

"Confiar en su recuperación por registrar una o dos primaveras buenas, no es suficiente. Existen graves problemas en la calidad de los hábitats agrarios que necesita, igual que la perdiz roja, con profundas transformaciones agrícolas que están comprometiendo su futuro", señala la organización, que considera preciso que la caza se adapte para ofrecer ayuda a la especie y no para cazarla en periodos "inadecuados" que afectan a su reproducción.

COLABORACIÓN

De este modo, SEO/BirdLife ofrece su colaboración al sector y a la administración para lograr una gestión cinegética "modélica" y "sostenible", basada en la ciencia y la evolución "positiva" de las poblaciones sometidas a caza, siguiendo los resultados de su último informe sobre Gestión Sostenible de la Caza 2026.

Asimismo, advierte sobre la situación "crítica a largo plazo" de muchas especies en Extremadura si se continúa sin afrontar las "deficiencias" de regulación y adaptación de la caza, como sucede en el caso de la codorniz o la perdiz roja.

Por ello, considera urgente adoptar medidas "inmediatas" para las mencionadas especies tanto en el ámbito cinegético como en el sector agrario, garantizando así entornos "favorables" para su "prosperidad".