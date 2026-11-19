Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE de Extremadura, asegurado esta tarde en Miajadas que “la política de vivienda de Guardiola está resultando el mayor engaño de la historia de Extremadura”. El líder de los socialistas ha hecho estas declaraciones en Miajadas donde ha participado en un acto público acompañado por Irene Pozas García y Antonio Díaz Alias, candidatos del PSOE por la provincia de Cáceres al Congreso.

En su intervención, Cotrina ha recordado precisamente estas elecciones tienen su origen en la crisis de la vivienda y ha recordado que PP y Vox han votado en dos ocasiones contra los decretos impulsados para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio. En el caso concreto de Extremadura, ha criticado que la presidenta de la Junta anunció en febrero de 2025 la construcción de 3.500 viviendas antes de 2027 y, a día de hoy, no ha entregado ni una sola.

Al contrario, ha lamentado que Guardiola “se ha puesto del lado de los especuladores, bajándoles los impuestos y negándose a aplicar la Ley de Vivienda”, mientras ofrece “manga ancha para los poderosos y estrecha para la mayoría social”. Cotrina ha cuestionado qué ha hecho Guardiola con la vivienda y ha puesto como ejemplo su promesa de construir 3.500 viviendas antes de 2027. “¿Cuántas ha construido? Cero”, ha afirmado. Además, ha recordado que la Junta únicamente tiene 16 viviendas en construcción en Zafra, que, según le trasladaron ayer compañeros socialistas, se encuentran paralizadas.

GESTIÓN SOCIALISTA

Frente a esta gestión, ha reivindicado las 7.500 viviendas construidas por los gobiernos socialistas de Extremadura en el marco del Plan 60.000. “Muchos titulares y ningún resultado, ésa es la política de vivienda de Guardiola es el mayor engaño en esta materia en la historia de Extremadura”, ha insistido.

Cotrina ha advertido de que Extremadura no puede dejar en manos del PP las políticas de vivienda a partir del próximo 29 de noviembre y también ha cuestionado la credibilidad de Alberto Núñez Feijóo, al ironizar sobre sus anuncios en materia de vivienda. “En octubre anunció un millón de viviendas y ayer dijo que eso era mentira, que no lo había dicho. Ese es el nivel”, ha comentado.

El secretario general del PSOE de Extremadura ha apelado, además, al voto útil y ha asegurado que “el voto progresista solo está en la papeleta del PSOE”, porque es el partido que garantiza avances sociales, derechos y estabilidad. En este sentido, ha defendido que

votar al PSOE y a Pedro Sánchez el próximo 29 de noviembre es asegurar las pensiones dignas, la subida del salario mínimo y las becas para 25.000 extremeños y extremeñas.

También ha destacado que las entregas a cuenta del Gobierno de España a Extremadura ascienden a 5.094 millones de euros, 2.000 millones más que cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno hace ocho años, una financiación que, según ha señalado, permite sostener y fortalecer los servicios públicos como la sanidad, la educación y la dependencia.

Por último, Cotrina ha ironizado sobre el mensaje de Tellado dirigido a los socialistas para que no acudan a votar y ha afirmado que “nos temen porque saben que cuando nos movilizamos somos imparables”, animando a la ciudadanía a participar y llenar las urnas de votos socialistas el próximo 29 de noviembre.