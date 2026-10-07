El I Recetario Mestizo de Extremadura y América recoge creaciones gastronómicas como ejemplo de conexión territorial

Gastromestiza, la iniciativa gastronómica enmarcada en la estrategia Extremestiza, ha reunido en Mérida a chefs y profesionales de Extremadura y distintos países de Hispanoamérica que, a través del mestizaje, han desarrollado nuevas creaciones gastronómicas que se han recogido en el I Recetario Mestizo de Extremadura y América.

Durante las tres jornadas en las que se ha desarrollado este evento, los participantes han experimentado, probado y reinterpretado recetas y productos extremeños y americanos, buscando puntos de encuentro entre tradiciones culinarias diferentes pero al mismo tiempo conectadas, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El resultado de este proceso pudo verse en la jornada final en la que se programó el 'showcooking: 'Cocina a cuatro manos', en el que los chefs presentaron en directo algunas de las creaciones que se han recogido en el I Recetario Mestizo de Extremadura y América.

En concreto, el recetario reúne once creaciones: 'El viaje de la costilla', del chef extremeño Antonio Luis Falcón y el chef mexicano Iván del Razo; 'Perdiz de campo en escabeche al consomé de Alcántara sobre zorongollo de pimientos asados', de Charo Donaire; 'Ceviche ahumado de la Vera', de chef peruano Alejandro Duránd García, y 'Charquicán de perdiz y patatera extremeña', del chef extremeño Juan José Piris y el chef chileno Carlos Pascal.

Otras de las creaciones que lo integran son: 'Trufa de chocolate ecuatoriano con gelé de melocotón y azafrán', elaborado por el chef ecuatoriano Pablo Maldonado; 'Fanesca con esencia extremeña', del chef ecuatoriano Pablo Maldonado, con la ayuda de los alumnos María Tapa y Jaime Fernández; 'Buñuelo de Bandeja Paisa con raíces extremeñas', de la chef extremeña Rocío Maya y la chef colombiana Luz Dary; 'Cachapa de queso de Ibores', del chef venezolano Daniel Clavija; 'Repápalos transatlánticos', de la chef extremeña M.ª del Carmen Pereira Martín; 'Picarón templado con miel Villuercas-Ibores', de chef extremeño Abel Castaño, y 'Encanelado extremeño', de la chef peruana Andrea Luján.

Además, las jornadas se han completado con conferencias en las que la gastronomía se ha planteado como un territorio en el que la historia, el intercambio y la evolución cultural permanecen presentes en productos, recetas y formas de cocinar.