Quintana destaca la labor de la Guardia Civil en Almendralejo con motivo del centenario de su Casa Cuartel

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha destacado la labor de la Guardia Civil en Almendralejo con motivo del centenario de su Casa Cuartel.

Así, durante el acto solemne, ha puesto en valor que "un siglo de historia no se construye únicamente con edificios, sino con personas, con vocación de servicio y con el compromiso de estar siempre al lado de la ciudadanía".

Quintana ha recalcado la "estrecha relación" que durante estos cien años se ha establecido entre la Guardia Civil y Almendralejo y ha destacado especialmente la labor de las generaciones de guardias civiles que han trabajado para garantizar la seguridad de los vecinos y que han hecho "de la cercanía y la vocación de servicio una de las señas de identidad de la institución".

Asimismo, ha subrayado el "papel fundamental" que desempeña la Guardia Civil en Extremadura, especialmente en el medio rural, y ha reafirmado el compromiso del Gobierno de España con la modernización y mejora de los medios humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Este reconocimiento debe ser un símbolo permanente de gratitud hacia quienes han dedicado su vida a proteger a los demás y un recordatorio de que la Guardia Civil forma parte de la historia y del presente de Almendralejo", ha señalado.

Con el acto de este lunes culminan las actividades iniciadas el pasado mes de mayo con motivo del centenario de la Casa Cuartel, una celebración que ha reforzado el "vínculo histórico" entre Almendralejo y la Guardia Civil y que supone un "reconocimiento colectivo a una institución esencial para la seguridad, la convivencia y la protección" de la ciudadanía, ha destacado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.