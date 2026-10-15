Un proyecto de Valverde de Leganés, entre los 10 mejores de España en los Premios María Moliner 2026

El Ayuntamiento de Valverde de Leganés celebra el "importante reconocimiento" obtenido por el municipio en los Premios María Moliner 2026, tras situarse entre los diez mejores proyectos de animación a la lectura de toda España, en una convocatoria que ha reunido más de 560 propuestas de municipios de todo el país.

En concreto, su proyecto 'En Valverde, la biblioteca te mueve' ha conseguido una puntuación de 87,00 puntos, un resultado que le permite acceder a uno de los premios especiales de 10.000 euros reservados a las diez iniciativas mejor valoradas de esta edición.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Valverde de Leganés subraya que este reconocimiento supone un "importante impulso" para la cultura local y permitirá seguir desarrollando actividades de promoción de la lectura, acercando los libros y la biblioteca a personas de todas las edades y reforzando la vida cultural de la localidad pacense.