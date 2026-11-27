El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este jueves, en su sede electrónica, la resolución definitiva de concesión de 10,7 millones de euros a 1.433 agricultores y ganaderos que han sufrido daños en sus explotaciones agrarias a causa de las borrascas y que no han sido indemnizados por los seguros.

La medida se dirige a los titulares de explotaciones agrarias que padecieron los efectos de las borrascas que, entre enero y febrero de 2026, afectaron a las regiones de Andalucía y Extremadura. La compensación se otorga a los agricultores y ganaderos que tuvieran contratada una póliza de seguro agrario con cobertura para estos riesgos, pero que no han sido indemnizados debido a la franquicia o a las condiciones de contratación.

Se trata del tercer abono --y el último, según informa el Ministerio-- de la línea de ayudas desplegada por el Gobierno en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2026, que ha beneficiado a 3.241 trabajadores del sector agrícola y ganadero con el reparto de cerca de 24,4 millones de euros.

El departamento dirigido por Luis Planas recuerda que el resultado final se ha obtenido tras las comprobaciones realizadas sobre la relación provisional, publicada el pasado 28 de octubre.

Asimismo, informa de que se han tenido en cuenta las comunicaciones de errores materiales de identificación o de información personal presentadas, y la comprobación del alcance del límite por la acumulación de ayudas de minimis (Reglamento UE 1408/2013), que ha supuesto en algunos casos la minoración de las cuantías iniciales por concurrencia con otras ayudas, subvenciones o ingresos cuya suma supera los límites establecidos en la normativa comunitaria.

El Ministerio señala que quienes estén en desacuerdo con el importe recibido tendrán un mes de plazo --hasta el 28 de diciembre inclusive-- para interponer el correspondiente recurso administrativo.