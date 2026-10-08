Los procedimientos concursales bajan un 9% en Extremadura desde enero y las disoluciones suben un 3%, según un estudio

Extremadura ha registrado 59 procedimientos concursales y 273 disoluciones de empresas en los nueve primeros meses de 2026.

Esto supone un descenso del 9 por ciento para los primeros, más intenso que el recorte del 2 por ciento general, y un aumento del 3 por ciento en el caso de las disoluciones, por debajo de la subida del 10 por ciento registrada en el conjunto del país, según los datos publicados por Informa D&B (compañía filial de Cesce).

Los datos de concursos en Extremadura se reducen un 5 por ciento hasta 52, mejor comportamiento que 1 por ciento general. En Extremadura se localizan, además, tres planes de reestructuración desde enero, mismo dato que el año anterior, y cuatro procedimientos especiales para microempresas, se contabilizaban siete el año pasado.

La media nacional de los planes de reestructuración baja un 28 por ciento y la de los procedimientos especiales para microempresas recorta un 1 por ciento estos nueve meses.

Así, Comercio, Construcción y actividades inmobiliarias y Hostelería son los tres sectores que más concursos acumulan en Extremadura, con 15, 12 y 11, respectivamente.

Mientras, los planes de reestructuración se reparten entre los dos primeros e Industria; y los procedimientos especiales para microempresas se distribuyen entre Construcción y actividades inmobiliarias, Comercio, Hostelería y Comunicaciones. Las disoluciones las encabezan Comercio, con 61, Construcción y actividades inmobiliarias, con 51, y Servicios empresariales, con 25.

Por provincias, Cáceres suma 14 concursos, un procedimiento especial para microempresas y 113 disoluciones; y Badajoz 38 concursos, tres y 160 respectivamente, además de los tres planes de reestructuración.