La candidata número 1 del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Cáceres, Cristina Teniente, ha defendido que el nuevo acceso a la ampliación del polígono industrial de Capellanías de Cáceres será "una cuestión prioritaria" para el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, con el objetivo de "desatascar este cuello de botella para que esto sea una realidad cuanto antes".

Teniente ha mantenido este miércoles una reunión con la Asociación de Empresarios de Capellanías (Apilca) y, en declaraciones a los medios, ha asegurado que "en la carpeta del Ministerio de Fomento del próximo Gobierno de Núñez Feijóo estará como cuestión prioritaria Capellanías II".

La candidata popular ha subrayado que la ampliación de este polígono industrial puede atraer empresas tecnológicas y centros de datos, con un plan estratégico en España que contempla "fiscalidad diferenciada" y beneficios fiscales de hasta siete años para polos de atracción de empresas de alto nivel, empleo e innovación.

Además, ha ensalzado el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Cáceres en la adquisición, a fecha de hoy, de "casi" todos los terrenos para la citada ampliación --resta un 15%--, y la disposición de la Junta de Extremadura en la urbanización de las parcelas, frente a la trabas que se ponen desde el Gobierno y que, según defienden los 'populares', han ralentizado la operación.

Así, ha criticado que "todo está parado" porque el Ministerio de Fomento "no contesta, no está, no se le espera y no dice nada" sobre los accesos. "Y no podemos esperar más y tenemos que decir ya basta. Esto no puede seguir así, que las trabas burocráticas y la inacción de un ministerio estén condenando el presente y el futuro de una ciudad como Cáceres y el desarrollo de una ciudad como Cáceres", ha aseverado Teniente.

En declaraciones a os medios, ha señalado que los datos del desarrollo industrial en España son "demoledores", ya que en los últimos ocho años se han perdido 15.000 empresas del sector industrial, lo que supone casi el 8 por ciento del tejido industrial.

A su juicio, esto ha ocurrido pese a que España ha registrado más ingresos, más recaudación y más deuda que nunca, y pese a la llegada de los fondos europeos de recuperación y resiliencia Next Generation, que, según ha recordado, venían "fundamentalmente" para impulsar la industria.

También los Pertes "iban a traer un auténtico cambio en la perspectiva industrial, en la reindustrialización de España", pero "nada de eso ha pasado", se ha lamentado la candidata, que ha añadido que "las industrias tienen cada vez más dificultades para el acceso energía y "más costes energéticos" que superan, en algunos casos, el 30% de países como Alemania, así como más costes fiscales y dificultades de acceso a infraestructuras.

INVESTIGACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Por otra parte, al ser preguntada sobre la posible apertura de una investigación por parte del Tribunal de Cuentas sobre los salarios que habría recibido el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz, ha defendido que se devuelva el dinero.

"En nuestro partido siempre hemos dicho que lo que este señor se haya llevado irregularmente, lo tiene que devolver", y ha considerado "insoportable" que Extremadura ocupe el centro de las noticias nacionales "por escándalos y no por proyectos o infraestructuras".

"Los extremeños no nos merecemos esto. Nos merecemos dignidad y merecemos que la vida política se regenere y merecemos que esto no sea un continuo carrusel de escándalos", ha concluido Teniente, añadiendo: "Creo que nos merecemos, todos, mucho más de un gobierno".