Las políticas de vivienda y las ayudas a los afectados por los incendios centran el pleno de la Asamblea este jueves

La sesión plenaria de la Asamblea de Extremadura programada con carácter ordinario para este jueves, 8 de octubre, estará marcada por el debate sobre las políticas de vivienda, que protagonizará varios de los puntos del orden del día.

En concreto, se abordará esta cuestión en las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, en este caso formulada por Unidas por Extremadura, así como en una interpelación sobre la política general de la Junta, a petición del Grupo Socialista, y en una comparecencia, a petición propia, del consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Francisco Ramírez.

El pleno arrancará a las 9,30 horas con las preguntas a los miembros del Ejecutivo regional. Las dos primeras, formuladas por el Grupo Socialista, versarán nuevamente sobre el Consejo Consultivo de Política Agraria para Asuntos Comunitarios celebrado el pasado 16 de septiembre, a fin de conocer la posición defendida por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, por un lado, y de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, por otro.

Por su parte, Unidas por Extremadura preguntará qué medidas va a tomar la Junta para proteger a las familias cuyos contratos de alquiler finalizan en los próximos meses.

Posteriormente, se sustanciará una interpelación acerca de la política general de la Junta de Extremadura sobre la protección a la infancia y adolescencia, formulada por el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos; mientras que el socialista Juan Ramón Ferreira planteará otra sobre la política general de la Junta en materia de vivienda.

Este asunto tendrá continuidad con la comparecencia, a petición propia, del consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Francisco Ramírez, a fin de informar sobre la política de vivienda de la Junta de Extremadura.

El siguiente punto del orden del día contempla el debate para, en su caso, la convalidación del decreto-ley 5/2026, de 1 de septiembre, de ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales acaecidos en Extremadura durante el verano de 2026 y en materia preventiva de incendios forestales, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura el pasado 1 de septiembre.

A continuación será el turno de una moción subsiguiente a una interpelación instando a la Junta de Extremadura a adoptar medidas en materia de siniestralidad laboral, formulada por el Grupo Socialista; y otra moción, en este caso sobre el Plan de lucha contra incendios forestales (Infoex), por parte de Unidas por Extremadura.

El pleno incluye tres propuestas de impulso en las que se instará a la Junta a adoptar medidas sobre el olivar tradicional de montaña de la variedad 'Manzanilla Cacereña', a propuesta del PSOE; a elaborar un Plan Integral de Refuerzo de la Atención Primaria, entre otras actuaciones en el ámbito sanitario, de Unidas por Extremadura; y a establecer un calendario de reuniones de la Mesa General de Negociación para abordar la homologación y equiparación retributiva de los empleados públicos, también del Grupo Socialista.

Por último, la sesión concluirá tras el debate de dos propuestas de pronunciamiento para reclamar a la Comisión Europea la creación de un Marco Europeo de Acceso a la Tierra Agraria, entre otras medidas en el sector primario, formulada por el Grupo Socialista; y para instar al Gobierno de España a garantizar el suministro de los medicamentos utilizados en los síntomas de menopausia, a cargo de Unidas por Extremadura.