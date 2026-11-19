Los candidatos de Podemos al Congreso se han reunido con el padre Ángel Martín y miembros de la población migrante en Cáceres para conocer de primera mano su situación tras el proceso de regularización extraordinaria. Durante la visita, Jaén ha destacado que, según los datos que maneja la formación, en Cáceres se han presentado cerca de 4.000 solicitudes de regularización y unas 3.000 personas ya se han dado de alta como nuevas cotizantes.

Jaén ha defendido que la regularización extraordinaria impulsada por Podemos en el Congreso permite “reconocer derechos a vecinos y vecinas que están con nosotros”. El candidato ha señalado que disponer de una situación administrativa regular facilita el acceso a un contrato de trabajo, a la cotización a la Seguridad Social, a una cuenta bancaria y a un alquiler.

Preguntado por la oposición de otros partidos a la medida de regularización, Jaén ha afirmado que “lo que sobran son fascistas” y ha denunciado que quienes difunden mensajes de odio buscan “que tengamos miedo pero en Podemos miedo no tenemos”, ha concluido.