Plena inclusión Extremadura ha celebrado este martes, día 24, en el Hotel Velada de Mérida, el 5º Encuentro de Personas Mayores con discapacidad intelectual, que ha reunido a más de 90 personas procedentes de distintas entidades de la región.

Bajo el lema '¿Y tú, a qué te comprometes?', la federación ha querido dar un paso más en el trabajo desarrollado durante los últimos años: pasar de escuchar las demandas de las personas mayores a impulsar compromisos concretos que permitan convertirlas en "cambios reales".

La federación insiste en que el objetivo no es únicamente visibilizar las necesidades de las personas mayores con discapacidad intelectual, sino conseguir que las respuestas se traduzcan en "oportunidades reales" para "decidir, participar y vivir como desean".

El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro Calderón, y la directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), Estrella Martínez.

Durante su intervención, Calderón ha defendido que las personas mayores con discapacidad intelectual deben contar con las mismas oportunidades que cualquier otra persona para decidir cómo quieren vivir esta etapa: elegir dónde y con quién vivir, mantener sus amistades, participar en su comunidad y continuar desarrollando sus proyectos personales.

"Escuchar es imprescindible, pero ya no es suficiente. Tenemos que transformar lo que escuchamos en cambios reales", ha señalado el presidente, quien ha recordado que esta responsabilidad debe ser compartida por las administraciones públicas, las entidades, los profesionales, las familias y el conjunto de la sociedad.

Entre las principales reivindicaciones trasladadas durante el encuentro destaca la necesidad de revisar las normas que limitan el acceso a determinados servicios de la red de discapacidad intelectual por razón de edad, señala en nota de prensa Plena inclusión Extremadura.

En Extremadura, la regulación del acceso a centros residenciales para personas con discapacidad contempla un límite de 60 años. Esta limitación puede condicionar decisiones como dónde y con quién vivir, obligar a anticipar cambios de vivienda por "temor" a no poder acceder a determinados recursos en el futuro o "dificultar" que las personas puedan mantener sus relaciones y continuar desarrollando sus proyectos de vida en el entorno que desean.

Otra de las demandas se centra en el derecho a elegir dónde y con quién vivir, así como en la necesidad de desarrollar apoyos personalizados que permitan continuar en el propio hogar y mantener las relaciones personales y los vínculos con la comunidad.

En este sentido, Plena inclusión Extremadura siempre reivindica la importancia de desarrollar la figura de la asistencia personal, como un apoyo fundamental para que las personas con discapacidad intelectual puedan tomar sus propias decisiones, desarrollar sus proyectos de vida y participar plenamente en la comunidad.

La federación recuerda que, para algunas personas, las oportunidades de participación se reducen "considerablemente" cuando finaliza el horario de los centros, especialmente cuando sus familiares no pueden proporcionar el acompañamiento que necesitan.

También se ha reclamado una mayor flexibilidad de los servicios, que permita adaptar los apoyos a las preferencias de cada persona, y la participación de las personas mayores con discapacidad intelectual en los centros y hogares de mayores y en las actividades habituales de sus pueblos y ciudades.

Calderón ha incidido, además, en la necesidad de tener en cuenta la realidad de unas familias que también envejecen y de reconocer que algunas personas con discapacidad intelectual asumen responsabilidades de cuidado hacia sus familiares mayores.

Una situación que refuerza la importancia de desarrollar políticas públicas y redes de apoyo que no hagan recaer toda la responsabilidad en el entorno familiar.

Asimismo, las verdaderas protagonistas de la jornada han sido las propias personas mayores con discapacidad intelectual, que han compartido sus experiencias y reivindicaciones y han trasladado los cambios que consideran necesarios para seguir viviendo de acuerdo con sus deseos y decisiones.

Mercedes Carapeto, una de las participantes en el encuentro, ha reivindicado el derecho de las personas mayores con discapacidad intelectual a seguir tomando sus propias decisiones: "Cumplir años no significa dejar de tener sueños, ilusiones o ganas de pasarlo bien. Queremos que nos escuchen. Queremos seguir haciendo cosas, queremos decidir sobre nuestra vida".

Por su parte, Antonio María Calvo, otro de los participantes, ha reivindicado el derecho a elegir dónde y cómo vivir: "Que cada persona decida cómo quiere vivir: en un piso, en una residencia, sola o en compañía, con los apoyos que necesite".

El encuentro da continuidad al trabajo de la Red de personas mayores con discapacidad intelectual de Plena inclusión Extremadura, creada en 2020 como un espacio de participación desde el que las propias personas comparten experiencias, identifican barreras y formulan propuestas para mejorar sus oportunidades de participación y calidad de vida.

A lo largo de estos años, la Red ha abordado cuestiones relacionadas con la vivienda, la salud, los apoyos, las relaciones personales, la vida en comunidad y el respeto a las decisiones individuales. En esta quinta edición, las personas mayores han querido trasladar un mensaje claro: construir buenas vejeces es una responsabilidad compartida.

Esta iniciativa tendrá continuidad a través de la campaña de sensibilización 'Buenas vejeces', con la que Plena inclusión Extremadura difundirá retos y compromisos dirigidos a administraciones, profesionales, familias, centros de mayores, comercios, servicios sanitarios y ciudadanía.

La federación insiste en que el objetivo no es únicamente visibilizar las necesidades de las personas mayores con discapacidad intelectual, sino conseguir que las respuestas se traduzcan en "oportunidades reales" para "decidir, participar y vivir como desean".