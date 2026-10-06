El patrimonio cinematográfico recuperado por Manuel Pérez-Sala, protagonista en Extremadura y la Filmoteca Española

La Filmoteca de Extremadura celebra el Día del Cine Español y el Mes del Archivo Audiovisual con una selección de su obra y presenta el archivo recuperado el 7 de octubre en el Cine Doré de Madrid.

La Filmoteca de Extremadura dedica esta semana un especial protagonismo al patrimonio cinematográfico extremeño de los años cincuenta y sesenta a través de la obra de Manuel Pérez-Sala, uno de los pioneros del cine amateur y documental en la región, cuyo archivo fílmico ha sido recuperado gracias a la colaboración de la Familia Pérez-Sala.

Coincidiendo con el Día del Cine Español, el 6 de octubre, y en un mes en el que también se reivindica la importancia de los archivos cinematográficos y la conservación del patrimonio audiovisual, la Filmoteca recupera para el público algunas de las películas más representativas del cineasta.

El martes 6 de octubre, la Filmoteca de Extremadura proyectará 'Éxodo de salvación' (Ntra. Señora de la Montaña) (1954), 'Montehermoso, boda extremeña (1957)', 'Norba Caesarina (1959)' y 'Batalla de Flores (años 50)'. Las sesiones tendrán lugar en Cáceres, a las 19,30 horas, y en Badajoz, a las 17,00 y 19,30 horas.

Las películas constituyen un excepcional testimonio de la sociedad extremeña de mediados del siglo XX y permiten recuperar tradiciones, celebraciones, patrimonio, religiosidad y formas de vida que Manuel Pérez-Sala dejó registradas con su cámara, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

UN CRONISTA FÍLMICO DE SU TIEMPO

Manuel Pérez-Sala Pérez (Novelda, 1906-1986) desarrolló en Cáceres una singular trayectoria cinematográfica. Autodidacta y profundamente vinculado a la vida social y espiritual de la ciudad, utilizó el cine como instrumento de documentación, reflexión y transmisión de valores.

Entre sus principales obras se encuentran 'Éxodo de salvación' (1954), 'Wolfram' (1956), 'Montehermoso, boda extremeña' (1957), 'Imperator' (1958), 'Norba Caesarina' (1959) y 'Égloga' (1961). Su filmografía constituye hoy una importante fuente para conocer la memoria social, cultural y etnográfica de Extremadura durante los años cincuenta y sesenta.

A partir de 2023, la Filmoteca de Extremadura intensificó los contactos con la Familia Pérez-Sala, haciendo posible el depósito de 93 bobinas cinematográficas, además de documentos y otros materiales relacionados con la actividad creativa del cineasta.

La incorporación de este fondo permitió iniciar un amplio proceso de investigación, catalogación, conservación, digitalización y difusión. En mayo de 2025, la Filmoteca presentó públicamente una primera selección de este patrimonio recuperado y, gracias también a la importante colaboración de la Filmoteca de Catalunya, varias de sus películas han podido ser recuperadas y digitalizadas.

EL ARCHIVO LLEGA AL CINE DORÉ

La relevancia de este proceso de recuperación tendrá una especial dimensión nacional el miércoles 7 de octubre, cuando una selección de la obra de Manuel Pérez-Sala llegue a la Filmoteca Española, en el histórico Cine Doré de Madrid.

La sesión, programada a las 19,00 horas en la Sala 2, forma parte del mes donde se celebra El Día Internacional del Archivo Audiovisual de Filmoteca Española y este día, está dedicado expresamente a la Filmoteca de Extremadura.

Bajo el título 'Restauraciones recientes, cortometrajes de Manuel Pérez Sala, archivos de 1954 ¿ 1959', la sesión contará con una presentación a cargo de Antonio Gil Aparicio, director de la Filmoteca de Extremadura, que dará a conocer el archivo, su proceso de recuperación y la importancia que representa para el patrimonio cinematográfico extremeño. Se proyectarán; 'Éxodo de salvación' (Ntra. Señora de la Montaña) (1954), 'Montehermoso, boda extremeña' (1957) y 'Norba Caesarina' (1959).

La presencia de estas películas en el Cine Doré supone también un reconocimiento al trabajo realizado para recuperar un patrimonio que durante décadas permaneció fundamentalmente en el ámbito familiar y que ahora regresa a las pantallas para ser compartido con el público.

Con esta doble celebración en Extremadura y Madrid, la Filmoteca de Extremadura reafirma una de sus principales funciones: investigar, recuperar, conservar y difundir el patrimonio audiovisual extremeño, devolviendo a la sociedad las imágenes que forman parte de su memoria colectiva.