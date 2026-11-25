Mérida dará este jueves, 26 de noviembre, la bienvenida a la Navidad con una gran fiesta en la Plaza de España organizada por Onda Cero, en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida. Una celebración que comenzará a las 17:30 horas y que tendrá como protagonistas a doce personalidades de distintos ámbitos de la sociedad emeritense.

Fuensanta Blanco, Pilar Vizcaíno, Carolina ‘La Chispa’, Jorge González, Antonio Rubio, Lucía Sanguino, Luis Miguel González, Yörik, Juan Carlos Tirado, Julita Báez, Israel Espino y Alba Gog serán los encargados de realizar la cuenta atrás para el encendido de la iluminación navideña, previsto para las 19 horas.

La iniciativa pretende reconocer el talento local y convertir el centro de la ciudad en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha agradecido la implicación de Onda Cero en la organización de esta cita y ha destacado la importancia de reconocer a quienes llevan el nombre de Mérida más allá de sus fronteras.

La programación arrancará a las 17:30 horas con la animación de Yörick Artes Escénicas. A las 18 horas, la Charanga Tropicán recorrerá las calles del centro y, tras el encendido, a las 19:15 horas, llegará el espectáculo musical de Las Divas, con versiones de artistas como Aitana, Rosalía y Lola Índigo.

La fiesta contará también con muñecos gigantes para los más pequeños y el reparto de 3.000 gorros navideños. La celebración se prolongará hasta las 21:30 horas.

Con esta iniciativa, Onda Cero y el Ayuntamiento quieren dar el pistoletazo de salida a la Navidad con una tarde de convivencia y ocio familiar, que también busca dinamizar el comercio y la hostelería local.