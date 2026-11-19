El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha participado este miércoles en la inauguración del II Congreso Mundial de Turismo del Interior, donde ha defendido la continuidad de las gobernanzas para garantizar el desarrollo de los territorios.

La cita se celebra los días 18 y 19 de noviembre en el Teatro Municipal de Guarda (Portugal), con la participación de más 700 congresistas provenientes de más de 15 países.

Organizado por la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI), este encuentro internacional pretende analizar la situación actual y las perspectivas de futuro del turismo, con especial atención a los territorios de interior, abordando cuestiones como su planificación, digitalización, sostenibilidad e impactos sociales y culturales.

Asimismo, busca impulsar iniciativas turísticas que favorezcan el desarrollo socioeconómico y fomentar la cooperación entre los distintos agentes implicados.

La Diputación de Cáceres está presente en el congreso con tres espacios expositivos que representan a Norte de Cáceres, Territorios Unesco y Tierras de Cáceres y Trujillo, mostrando la diversidad de recursos, experiencias y atractivos turísticos de la provincia.

Durante su intervención en la inauguración, Morales ha defendido la necesidad de que las políticas y las estrategias de desarrollo territorial tengan continuidad y no estén condicionadas por los ciclos electorales. "Los instrumentos que tienen que mejorar la vida de la gente, y el turismo es uno de ellos, deben traspasar los periodos electorales", ha señalado.

En este sentido, ha advertido de la dificultad que supone para los empresarios y promotores turísticos trabajar en un territorio cuando los proyectos y las metodologías de actuación cambian con cada nuevo gobierno. Por ello, ha reivindicado la importancia de consolidar gobernanzas estables, con objetivos compartidos y una planificación a largo plazo, que permitan dar seguridad a quienes emprenden, invierten y generan empleo en los municipios.

El presidente provincial ha recordado que los territorios de interior y de frontera parten de una situación de desventaja demográfica y necesitan un compromiso específico de los gobiernos nacionales y europeos, especialmente en materia de infraestructuras y comunicaciones.

"Tenemos menos habitantes, pero tenemos los mismos derechos", ha afirmado, reclamando que las decisiones políticas tengan en cuenta las necesidades de las zonas rurales y fronterizas, más allá de su peso poblacional.

Morales ha incidido también en que el territorio cuenta con talento, recursos y personas dispuestas a emprender, pero necesita el apoyo necesario para que esas iniciativas puedan consolidarse y generar oportunidades.

"Nadie se queda a vivir en un territorio si no tiene empleo para poder sobrevivir", ha apuntado, vinculando directamente el desarrollo turístico con la creación de actividad económica y la fijación de población.

En relación con la cooperación transfronteriza, ha puesto como ejemplo las dificultades que todavía existen en espacios compartidos, como el río Tajo, donde las diferencias normativas entre España y Portugal pueden convertirse en obstáculos para el desarrollo de actividades económicas y turísticas.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de mejorar las conexiones entre ambos países, citando la importancia de las comunicaciones entre Madrid y Lisboa y de las infraestructuras que conecten los territorios del interior.

Por otro lado, ha defendido un modelo de gobernanza en el que las administraciones públicas no trabajen de espaldas a quienes desarrollan la actividad económica. "Las administraciones somos muy importantes para gestionar recursos públicos, pero tenemos que contar con los empresarios y con el sector privado, establecer estrategias comunes", ha señalado.

A ello ha añadido la necesidad de incorporar a las universidades, los centros tecnológicos y los centros de formación para que acompañen a las empresas y contribuyan a impulsar nuevas oportunidades.

También ha mencionado la experiencia de colaboración de la Diputación de Cáceres con las cámaras municipales portuguesas en la gestión de fondos europeos, y ha planteado la importancia de evaluar cómo estos recursos están repercutiendo realmente en la vida de los habitantes de los municipios más pequeños, donde existen empresarios turísticos que trabajan para mantener la actividad y generar empleo.

El presidente ha concluido reivindicando la cooperación entre instituciones, empresas y centros de conocimiento como vía para conseguir que el turismo de interior se consolide como un destino real y competitivo, pero, sobre todo, para garantizar que quienes viven en estos territorios tengan oportunidades de futuro.

En el acto inaugural han participado también Sergio Costa, presidente de la Cámara Municipal de Guarda; Miguel Martins, presidente de AITI; Leopoldo Rodrigues, presidente de la Cámara Municipal de Castelo Branco, y Rui Ventura, presidente de la Entidad Regional de Turismo Centro de Portugal.