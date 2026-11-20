El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido un reconocimiento por la "colaboración y el compromiso" de la institución provincial con el acercamiento y la cooperación entre España y Portugal, en el marco del II Congreso Mundial de Turismo de Interior, celebrado en la localidad portuguesa de Guarda.

El reconocimiento ha sido entregado por el secretario de Estado de Comercio de Portugal, en un encuentro organizado por la Asociación Ibérica de Turismo de Interior (AITI), que ha reunido a representantes de más de 15 países para abordar los retos y oportunidades del turismo de interior, con especial atención a la sostenibilidad y la cooperación transfronteriza.

Asimismo, en esta edición se ha convocado por primera vez el premio Personalidad Ibérica, cuya primera distinción ha recaído en Miguel Ángel Morales.

El presidente de AITI, Miguel Martins, ha sido el encargado de entregarle este galardón, con el que se reconoce su personalidad y trayectoria como impulsor de iniciativas que unen pueblos, defensor del mundo rural y desde el convencimiento de que el desarrollo de los territorios de interior pasa por el compromiso y la cooperación entre países.

Con estos reconocimientos "se pone en valor el trabajo de la Diputación de Cáceres en favor de las relaciones ibéricas y de una cooperación que entiende las fronteras como espacios de encuentro y oportunidades compartidas, fundamentales para el futuro de los territorios de interior", informa la institución provincial.