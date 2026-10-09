Los médicos colegiados crecen un 3,1% en Extremadura y caen un 1,2 % los enfermeros

El número de médicos colegiados en Extremadura aumentó un 3,1% en tasa anual (3,9 % en España) hasta alcanzar los 6.771 al cierre del año 2025, mientras que los enfermeros colegiados bajaron un 1,3 % (1,2 % a nivel nacional) hasta los 8.917.

Dentro de este colectivo, 246 personas estaban registradas como matronas, un 6,5 % menos que el año anterior (-1,8 % en España), ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura (Ieex) en un comunicado.

Por cada 1.000 habitantes había colegiados en Extremadura 6,4 médicos y 8,4 enfermeros en 2025.

Entre los profesionales colegiados que se incrementaron en Extremadura en 2025 destacan los físicos con especialidad sanitaria (42,9 %) y los psicólogos con especialidad sanitaria (6 %).

Por otro lado, se redujo el número de enfermeros-matronas (-6,5 %) y podólogos (-3,4 %).

De las profesiones analizadas en esta estadística, cinco reflejaron una presencia mayoritariamente femenina en el año 2025 en Extremadura.

Por encima del 80%, logopedas (89,6 %), terapeutas ocupacionales (89 %), enfermeras-matronas (85,8 %), enfermeras (82,5 %) y psicólogas con especialidad sanitaria (80,8 %).

Por el contrario, las profesiones que presentaron las menores índices de feminidad fueron las de protésicas dentales (25,6 %) y físicas con especialidad sanitaria (30 %)

Los mayores porcentajes de profesionales sanitarios menores de 45 años se encontraron entre los terapeutas ocupacionales (88,9 %), podólogos (82,1%) y fisioterapeutas (77,3 %).

El menor porcentaje en este grupo de edad lo presentó el colectivo de Protésicos dentales (35,7 %).

El 26,9 % de los médicos y el 21,9 % de los farmacéuticos tenían 65 y más años.

Según la situación laboral, los menores porcentajes de colegiados no jubilados en el año 2025 se dieron entre los enfermeros-matronas (76,4 %), químicos (77,8 %), médicos (82,2 %) y enfermeros (84,5 %).