Más de cien familias numerosas del país se reúnen en Badajoz para poner en valor a estos hogares y reclamar más apoyo

Más de un centenar de familias numerosas de toda España se reunirán este próximo sábado, día 10, en Badajoz para participar en el XV Congreso Nacional de este tipo de hogares en el que pondrán en valor el colectivo y reclamarán más apoyo en una jornada que incluye conferencias y un programa paralelo de actividades infantiles para cerca de 300 niños.

Organizado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), en colaboración con la Federación de Familias Numerosas de Extremadura (Fefanex), el congreso tendrá lugar en la Institución Ferial de la ciudad (Ifeba) y será inaugurado por el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, junto a los presidentes de las entidades organizadoras.

El encuentro servirá para poner en valor a las familias numerosas - 850.000 en el país de las que más de 23.000 corresponden a Extremadura -, como "el mejor lugar para crecer", lema escogido para destacar los valores que se adquieren de manera "casi natural" en estos hogares, y reclamar apoyo y reconocimiento por lo que aportan a la sociedad.

El programa incluye varias ponencias, una titulada 'La familia, la revolución del siglo XXI', a cargo del secretario general de la Confederación Europea de Familias Numerosas, Raúl Sánchez; otra centrada en la educación de los hijos en "la familia, la primera escuela", que ofrecerá el psiquiatra Luis Gutiérrez-Rojas, y otra que hablará del "secreto de las familias felices", a cargo de Pep Borrell, escritor y conferenciante.

También se entregarán los Premios Familia Numerosa 'José Ramón Losana' a entidades y personas que apoyan a la familia y que este año se conceden a la Asociación Española de Familias de Acogida (Aseaf); Paloma Blanc, madre de nueve hijos y autora de @7paresdekatiuskas con más de 200.000 seguidores en Instagram; El Corte Inglés, por su campaña de descuentos en la cesta de la compra, y Conrado Giménez, creador de la Fundación Madrina que apoya a madres en situación vulnerable.

ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA

La jornada está pensada para toda la familia, por lo que incluye una zona infantil, con juegos y talleres para niños de todas las edades y un plan de turismo activo para los adolescentes, de la mano del Club de Piragüismo de Extremadura.

El congreso está patrocinado por Ubica y Caja Almendralejo, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, el Ayuntamiento de Badajoz y el municipio de Elvas (Portugal), ciudad Patrimonio de la Humanidad que las familias visitarán al finalizar el evento el sábado por la tarde.

El fin de semana familiar se completa con más planes de ocio y turismo, ha indicado en nota de prensa la organización del evento, dado que además de Elvas las familias disfrutarán de Badajoz, donde el domingo por la mañana se hará una ruta por la Alcazaba, que finalizará en el 'Callejeando Food-Fest', festival con música, comida y actividades infantiles que se celebra este fin de semana en la ciudad y acogerá a las familias numerosas con descuentos en actividades y consumiciones.