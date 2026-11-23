La Junta de Extremadura, mediante resolución de la Consejería de Educación y Formación Profesional, ha acordado conceder a la Universidad de Extremadura (UEx) una subvención directa de 2,7 millones de euros para acometer actuaciones de adecuación y mejora de sus instalaciones.

La mejora de las infraestructuras universitarias permitirá avanzar, según la Junta, en el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Espacio Europeo de Educación Superior de Europa, facilitando la actividad docente e investigadora y adecuándola a las necesidades del mercado y la empleabilidad de los nuevos graduados.

"Estas actuaciones resultan especialmente necesarias si tenemos en cuenta que una gran parte de las infraestructuras universitarias extremeñas supera los 40 años de antigüedad, circunstancia que hace imprescindible ejecutar obras de renovación y modernización", ha agregado el gobierno regional en un comunicado.

Además, la Junta ha defendido que las medidas previstas benefician a toda la comunidad universitaria extremeña, ya que contribuyen a garantizar las posibilidades de ofrecer una enseñanza de calidad y lograr "la excelencia" en el ámbito universitario público. De este modo, permitirán acomodar los espacios de la UEx "a las exigencias que demanda la educación e investigación actual, así como reubicar servicios educativos y administrativos derivados del crecimiento de la oferta educativa".

Las acometidas financiadas están orientadas hacia una mejor dotación infraestructural y una mayor eficiencia energética de los edificios, favoreciendo cambios "sustanciales" en el consumo energético, el uso de fuentes de energías alternativas, la reducción de costes, la mejora de la envolvente térmica y la utilización de energías renovables no contaminantes. Asimismo, contemplan la mejora de la accesibilidad y la ampliación de espacios.