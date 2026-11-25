La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano Silva, ha afirmado que el Consejo de Gobierno, reunido este martes en sesión ordinaria, ha aprobado nuevas ayudas para fomentar el empleo, obras en infraestructuras básicas e inversiones en vivienda pública por un valor total de 58 millones de euros.

Manzano ha informado de una nueva convocatoria de las ayudas del Programa Empleo Estable, que "cuenta con 28 millones de euros para promover la contratación indefinida de alrededor de 3.750 personas por parte de empresas extremeñas".

Ha comentado que las cuantías oscilan entre los 5.500 y los 24.300 euros por cada nuevo contrato indefinido y que las ayudas variarán "en función del perfil de la persona contratada, de las características de la empresa o autónomo contratante y del salario bruto anual del contrato".

La convocatoria, ha añadido, se divide en cuanto líneas, que son la contratación indefinida actual; la de parados de larga duración; la de mayores de 45 años que han sido miembros de las Fuerzas Armadas, "el llamado Bono Impulso Futuro"; y la transformación de contratos temporales o formativos en indefinidos.

Según la portavoz, podrán beneficiarse de estas ayudas las empresas, los autónomos y cualquier entidad privada, ya sea asociación o fundación, que contrate en centros de trabajo ubicados en Extremadura.

AYUDAS PARA EL PEQUEÑO COMERCIO

El Consejo de Gobierno también ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas, dotada con tres millones de euros, para la modernización de comercios minoristas, con el objetivo, ha dicho Manzano, "de apoyar el mantenimiento de estos servicios de proximidad y generar actividad económica en los pueblos".

Manzano Silva ha explicado que son ayudas a fondo perdido, "de hasta 30.000 euros por beneficiario", que cubrirán, con carácter general, el 60 por ciento de la inversión que realicen. La cuantía subirá hasta el 75 por ciento de la inversión "cuando los negocios se encuentren en municipios de menos de 5.000 habitantes".

Otra de las ayudas aprobadas para el pequeño comercio, dotada de 3,75 millones de euros, servirá para que alrededor de 2.100 autónomos y micropymes adquieran maquinaria o incorporen herramientas innovadoras.

Las empresas de hasta cinco trabajadores podrán acceder a estas ayudas de hasta 15.000 euros para modernizar sus negocios. Las cuantías cubrirán entre el 50 y 60 por ciento de la inversión que hagan en comprar maquinaria para producir o transformar productos o en automatizar procesos.

La portavoz ha indicado que también se podrán destinar las ayudas a incorporar herramientas tecnológicas tecnologías o cubrir gastos de transporte, instalación, montaje y formación. Recibirán la cobertura máxima, "del 60 por ciento de la inversión", las empresas de la industria transformadora que se encuentren en municipios de hasta 5.000 habitantes.

INCENTIVAR LA VIDA EN LOS PUEBLOS

El Ejecutivo también ha aprobado la convocatoria de ayudas del programa 'Yo Repueblo', con un total de 1,65 millones de euros para combatir la despoblación en el mundo rural. Se trata de ayudas directas divididas en cuatro líneas de actuación.

La primera de ellas contempla ayudas de hasta 25.000 euros para quienes adquieran un negocio ya en funcionamiento, en la modalidad de relevo empresarial.

La segunda línea recoge ayudas de hasta 5.000 euros por el mantenimiento de estos establecimientos comerciales y otros servicios básicos, ya sean fijos o ambulantes. Mientras, la tercera línea contempla las ayudas de hasta 5.000 euros para los locales de ocio y convivencia, como bares y cafeterías.

La cuarta línea reconoce los proyectos de asociaciones y fundaciones que luchan contra la despoblación, con ayudas de hasta 10.000 euros por iniciativa.

La novedad, ha señalado la portavoz, es que se amplía la cobertura de las ayudas al mantenimiento de establecimientos comerciales y de ocio hasta núcleos de población de menos de 1.000 habitantes (la convocatoria anterior se destinaba a poblaciones de menos de 300 habitantes). Mientras que las ayudas de relevo empresarial y los proyectos sociales se dirigen a poblaciones de menos de 3.000 habitantes.

INFRAESTRUCTURAS HIDROLÓGICAS Y VIARIAS

Por otra parte, Elena Manzano ha informado de la ejecución de obras, por valor de cuatro millones de euros, destinadas a modernizar los sistemas de abastecimiento de agua potable en las localidades de Fuenlabrada de los Montes, Garbayuela, Villanueva de la Vera y Alía, que beneficiarán a casi 5.000 habitantes.

El Ejecutivo también ha conocido las obras de emergencia que se están realizando en la presa 'Jaime Ozores', en el municipio pacense de Feria, que beneficiará también a los habitantes de Villalba de los Barros y Aceuchal. Las obras consisten en la sustitución de las válvulas de desagüe con una inversión de 850.000 euros.

En materia de infraestructuras viarias, la portavoz ha trasladado una inversión de 7,8 millones de euros en obras de mejora de la seguridad de dos carreteras extremeñas situadas en la comarca de Tierras de Barros, que suman en total 26 kilómetros.

Se trata de un tramo de la EX342, que une Villafranca de los Barros con Hornachos, y otro tramo de la EX343 que une Hornachos con Retamal de Llerena. Los trabajos se van a destinar a homogeneizar el terreno, aumentar las condiciones de seguridad y mejorar la circulación.

El Ejecutivo también ha aprobado las obras para rehabilitar y reforzar el firme de la autovía autonómica EX-A2, la Autovía de las Vegas Altas. Son 3,6 millones de euros para arreglar un tramo de 8 kilómetros, además de los ramales de acceso y enlace.

"El objetivo es mantener las condiciones de seguridad de una de las principales vías de la región, que se encuentra deteriorada por el paso del tiempo, que se ha agravado por el temporal de comienzos del año".

La portavoz ha anunciado que se va a aumentar en seis millones de euros la dotación de la empresa pública URVIPEXSA para construir más vivienda pública dentro del Plan Habita. Ha asegurado que esta aportación se suma a los casi 22 millones de euros aprobados en el mes de septiembre, "de manera que la financiación para la promoción pública de este plan alcanza ya los casi 28 millones de euros".

Estos nuevos recursos se destinarán a la construcción de 32 viviendas protegidas en Alconchel, Llerena, Torreorgaz, El Gordo y Valdefuentes.

SUBIDA SALARIAL DOCENTES

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la subida salarial de los docentes para los años 2027-2030, enmarcada dentro del Plan Horizonte +. Los maestros y profesores extremeños de la educación pública no universitaria "se beneficiarán del aumento de su sueldo en 210 euros al mes, es decir, 2.940 euros más al año".

Manzano ha explicado que los primeros 80 euros ya los están percibiendo desde el pasado mes de enero. El próximo año recibirán otros 40 euros más, mientras que "durante los años 2028, 2029 y 2030 se beneficiarán de otra subida de 30 años".

Estas mejoras salariales, ha comentado, "suponen una inversión de cerca de 65 millones de euros por parte de la Junta de Extremadura hasta el año 2030". Y ha añadido que esta medida "es fruto del diálogo social y de la escucha de las reivindicaciones del sector".

En otro orden de cosas, la portavoz ha confirmado que la Junta va a destinar 1,1 millones de euros para retirar los restos de las actividades cinegéticas en la región. Se trata de "prevenir la peste porcina africana que representa un riesgo para las explotaciones ganaderas" mediante la contratación de emergencia del servicio de recogida, transporte y eliminación de los Subproductos Animales no Destinados al Consumo Humano (SANDACH).

Por otra parte, se ha aprobado la declaración del Convento de San Francisco de Arroyo de la Luz, inmueble de la Junta que se utiliza como centro cultural, como Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Con ello, pasa estar especialmente protegido al reconocerse como uno de los bienes más relevantes del patrimonio histórico y cultural de Extremadura.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 25 N

Manzano Silva ha finalizado su intervención dando lectura a la Declaración Institucional del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Ha señalado que, tal y como indica el lema de este año, el compromiso de la Junta de Extremadura es dar "una respuesta para todas" porque "ninguna mujer debe quedarse sin protección, ninguna víctima debe encontrarse sin apoyo y ninguna forma de violencia debe quedar sin respuesta".