Una jornada en Mérida informa a empresarios extremeños sobre las ayudas de la Junta para invertir en investigación

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional celebra este martes, 3 de marzo, una jornada para presentar el Programa de Ayudas a la I+D Empresarial de la Junta de Extremadura y animar a los empresarios extremeños a invertir en investigación, para lo que ha puesto en marcha una convocatoria de ayudas dotada con 10 millones de euros.

Una jornada que se celebra en el Centro Universitario de Mérida, en la que participan una treintena de empresas extremeñas interesadas en invertir en I+D+i.

En ese sentido, el secretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier de Francisco Morcillo, ha destacado en la apertura de estas jornadas que el Ejecutivo regional ha invertido 10 millones de euros para "promover que esa investigación se desarrolle y que se vea plasmada en diferentes productos, en diferentes dispositivos, todo desde el punto de vista de la innovación", ha dicho.

Según destaca, este Programa de Ayudas a la I+D Empresarial de la Junta de Extremadura está destinado a financiar proyectos de desarrollo de investigación en empresas, para lo que cuenta con tres líneas destinadas a pymes, pymes con base tecnológica y start ups con sede en la región.

La cuantía de las ayudas varía, dependiendo de cada una de las líneas, y son de entre 25.000 y 250.000 euros para las empresas de base tecnológica y para las pymes y desde los 15.000 a los 85.000 euros para las startups, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Unas ayudas que servirán para financiar, entre otros asuntos, gastos de personal, la adquisición de equipamiento científico-tecnológico, gastos relativos a la investigación, consultoría de I+D+I o costes de gestión para la preparación y justificación del proyecto.

El secretario general de Ciencia ha señalado que estas ayudas son "esenciales" ya que es necesario "invertir en transferencia del conocimiento", tras lo que ha resaltado que el objetivo es que, con estas ayudas, el resultado de la investigación "sea transferido directamente a la empresa para generar nuevos productos o dispositivos que puedan ser útiles para la empresa".

De Francisco también se ha referido a la ampliación del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura con una tercera sede en el campus del Centro Universitario de Mérida, para lo que la Consejería ya ha transferido 3,4 millones de euros a Fundecyt para hacer realidad este proyecto, "incidiendo en la transferencia del conocimiento desde la academia, desde la parte pública, hacia las empresas".

Será un nuevo edificio que estará en estos terrenos, de unos 1.900 metros cuadrados, cedidos por la UEx, ha destacado.