Javier Gutiérrez Rubio, reelegido por unanimidad presidente de APTUEX para los próximos dos años. La asociación duplica el número de socios durante el último mandato y afronta una nueva etapa centrada en defender los establecimientos existentes, ampliar su presencia territorial y reforzar su representación en el sector turístico extremeño.

La unanimidad alcanzada refleja el respaldo de los asociados al trabajo desarrollado durante los dos últimos años y al proyecto presentado para esta nueva etapa, en la que la asociación aspira a consolidarse como una de las voces representativas del sector turístico regional.

Durante la Asamblea se realizó un balance del mandato, en el que APTUEX ha conseguido duplicar su número de asociados, ampliar su presencia territorial con la incorporación de profesionales de distintos puntos de Extremadura y reforzar su interlocución con las administraciones públicas y los diferentes agentes del sector turístico.

Este crecimiento ha permitido fortalecer la estructura de la asociación, unir a profesionales de diferentes zonas de la región y aumentar su capacidad para defender los intereses de los propietarios y gestores de apartamentos turísticos.

Entre los avances más destacados figura el trabajo realizado con el Ayuntamiento de Cáceres y el área de Urbanismo para conseguir que los apartamentos turísticos tengan cabida en el Plan General de Ordenación Urbana, dando así un primer paso hacia una regulación municipal específica.

La asociación también ha intensificado su labor de defensa de los intereses de sus miembros, prestando atención individualizada a sus necesidades, resolviendo consultas e incidencias y trasladando a las administraciones los problemas que afectan directamente a los

establecimientos. Asimismo, ha impulsado acciones de información y formación, difundido iniciativas de otras entidades y establecido acuerdos de colaboración con empresas y profesionales para ofrecer ventajas a sus asociados.

Durante este periodo, APTUEX también ha ganado presencia pública, trasladando sus reivindicaciones a través de los medios de comunicación y participando en el debate sobre los principales asuntos que afectan al alojamiento turístico en Extremadura.