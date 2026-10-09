La Iglesia de Maguilla registra la remodelación del presbiterio y la restauración del retablo mayor por 64.000 euros

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura ha destinado 64.000 euros a las actuaciones de remodelación del presbiterio y restauración del retablo mayor de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de Gracia de la localidad pacense de Maguilla.

Bajo la dirección de obra del arquitecto Rafael Mesa Hurtado se ha acometido la remodelación integral del presbiterio, la mejora de la accesibilidad al templo para personas con movilidad reducida, la renovación de los revestimientos interiores y exteriores de la torre y la adecuación del cuarto de baño.

Asimismo, los fondos han financiado la redacción del proyecto de restauración del retablo mayor y la ejecución de una primera fase de intervención desarrollada por las empresas extremeñas Ábside y Ataurique, señala la Junta de Extremadura en nota de prensa.

También los trabajos han incluido el desmontaje completo de la estructura, la fijación de dorados y policromías, la limpieza de superficies, tratamientos para frenar el ataque de xilófagos y la eliminación de repintes realizados a lo largo del tiempo.

Tras esta primera fase, la recuperación del retablo ha continuado gracias a la cofinanciación de la Diputación de Badajoz y del Arzobispado de Mérida-Badajoz, con la colaboración del Ayuntamiento de Maguilla.

Según señala, tanto la elaboración del proyecto como el seguimiento técnico de las actuaciones se han llevado a cabo desde el Servicio de Obras y Proyectos de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y desde el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental.

La iglesia de Nuestra Señora de Gracia es un templo de reducidas proporciones construido entre 1774 y 1777 sobre una edificación anterior, cuya retablo mayor está atribuido a Juan Ramos de Castro, afincado en Jerez de los Caballeros, y a Juan del Pozo.

La pieza procede del antiguo convento jesuítico de Fregenal de la Sierra, fundado en 1600 y ocupado por la Compañía de Jesús hasta 1767. Tras distintos cambios de titularidad a lo largo de los siglos, pasó a manos de las religiosas del convento de las Madres Agustinas de la Paz, posteriormente a propietarios particulares y de nuevo al Obispado. Finalmente fue cedido al Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra en 1994.

En 1996, el actual retablo mayor fue instalado en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia de Maguilla para sustituir a otro de obra levantado tras la Guerra Civil.