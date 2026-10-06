La Guardia Civil esclarece tres incendios forestales en Cáceres con una persona detenida y tres investigadas

La Guardia Civil ha esclarecido las circunstancias en las que se produjeron tres incendios forestales registrados durante los últimos meses en distintos puntos de la provincia de Cáceres, tras lo que ha detenido a una persona e investigado a otras tres.

El incendio de mayor extensión se produjo en la tarde del 11 de julio en una finca situada en el término municipal de Gargüera, donde las llamas afectaron aproximadamente a 32 hectáreas de terreno catalogado como Zona de Influencia Forestal y de Alto Riesgo (ZAR Vera-Tiétar).

La magnitud del incendio obligó a activar el Nivel 1 del Plan Infoex, movilizando alrededor de 80 efectivos, entre retenes terrestres y helitransportados, medios aéreos, maquinaria pesada, agentes del medio natural, Guardia Civil y Cruz Roja.

También fue necesario desalojar preventivamente la piscina municipal para facilitar la recarga de agua de los medios aéreos, ha apuntado la Guardia Civil en nota de prensa.

Los agentes del Seprona realizaron una inspección técnico-policial y localizaron el punto exacto de inicio del fuego, donde encontraron herramientas agrícolas, entre ellas una azada, así como restos calcinados de una manguera y una garrafa que habrían sido utilizados en un intento de sofocar las llamas.

La investigación determinó que el incendio se habría originado durante labores agrícolas manuales para arrancar raíces de zarzas realizadas en unas condiciones meteorológicas "especialmente desfavorables", ya que se dieron 37 grados de temperatura, un 22 por ciento de humedad relativa, rachas de viento superiores a 30 km/h y un contenido de humedad del combustible vegetal de aproximadamente el 3 por ciento.

Por estos hechos, la Guardia Civil ha investigado a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

DETENIDO POR UN INCENDIO EN JARAÍZ DE LA VERA

El segundo incendio se produjo durante la madrugada del 15 de agosto en una parcela próxima al casco urbano de Jaraíz de la Vera (Cáceres).

El terreno afectado estaba formado por masa forestal, principalmente robledal y monte y la superficie quemada fue de aproximadamente 0,25 hectáreas.

Hasta el lugar acudieron efectivos de la Policía Local y una patrulla de la Guardia Civil y, durante las primeras actuaciones, se obtuvo información sobre la presencia, pocos minutos antes del inicio del fuego, de un hombre que se encontraba solo en las inmediaciones y que, según los testigos, había mostrado una actitud sospechosa, tratando de ocultarse.

La Policía Local, con la colaboración de varios vecinos, consiguió identificar al sospechoso y trasladó la información al Seprona, que inició una investigación por los hechos, finalizando con la detención de un hombre, el pasado 29 de septiembre, como presunto autor del incendio.

El tercer incendio tuvo lugar el 14 de septiembre en una parcela situada en el término municipal de Cáceres. El incendio se había producido durante la quema de bolsas de basura y otros enseres almacenados en el lugar, reconociendo sus propietarios que ellos mismos habían iniciado la quema.

El fuego afectó aproximadamente a 896 metros cuadrados de pasto, sin alcanzar las parcelas colindantes, sin embargo, los responsables carecían de autorización para realizar la quema de residuos domiciliarios, ya que se trata de una actividad prohibida por la normativa vigente y realizada en unas condiciones de riesgo muy alto de incendio forestal.

Como consecuencia de las actuaciones, la Guardia Civil ha investigado a dos personas como presuntas autoras de un delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Las diligencias policiales instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en cada caso, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Cáceres.