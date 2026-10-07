Guadalupe se prepara para vivir la Fiesta de la Hispanidad con desfile de banderas y peregrinación a caballo

La localidad cacereña de Guadalupe se prepara para vivir la Fiesta de la Hispanidad con un programa de actos que incluye conferencias, conciertos de música clásica y entrega de premios, organizados por la Real Asociación de Caballeros de Santa María Guadalupe, que culminarán en el lunes 12 de octubre, con una jornada que contará con el desfile de banderas y la peregrinación a caballo organizada por el Honrado Concejo.

Se trata de un evento declarado de Interés Turístico Regional que buscará el reconocimiento nacional al congregar en este municipio de unos 1.800 habitantes, a más de 15.000 personas a lo largo del fin de semana en el que se festeja el Día de la Hispanidad, del que la Virgen de Guadalupe es la patrona y su monasterio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se convierte en el epicentro de la celebración.

Todos los detalles de la festividad han sido presentados este martes en una rueda de prensa que ha contado con la presencia del diputado provincial Alberto Ortega; el alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín Ramírez; el miembro de la Real Asociación de Caballeros de Guadalupe, Antonio Ramiro que este año es, junto al doctor en derecho Juan Carlos Moreno, uno de los dos premiados por la asociación. También han participado miembros del Honrado Concejo que organiza la peregrinación a caballo.

Entre los actos programados están unas jornadas históricas que este año están dedicadas a Estados Unidos por el 250 aniversario de la declaración de la independencia y al centenario de la primera visita del rey Alfonso XIII a Guadalupe, monarca que "contribuyó al resurgimiento cultural y patrimonial del monasterio", después de lo que había supuesto la Desamortización de Mendizábal en 1835.

Ramiro ha explicado que la Fiesta de la Hispanidad viene aconteciendo en Guadalupe desde el 12 de octubre de 1928 fecha en la que fue coronada la Virgen de Guadalupe como Reina de las Españas por el cardenal Pedro Segura Sainz, arzobispo de Toledo y primado de España.

Desde el primer instante de su celebración ha tenido la capacidad de atraer a miles de visitantes que cada 12 de octubre se reúnen en Guadalupe para celebrar "la universalidad del vocablo y mostrar la devoción filial hacia Santa María de Guadalupe", ha indicado Ramiro, que ha destacado que el concepto de Hispanidad "vincula a millones de hombres y mujeres bajo una misma cultura, lengua y fe".

El programa de actos ha incluido ya algunos eventos pero el grueso se llevará a cabo este fin de semana, de manera que el 10 de octubre, será la entrega de los premios Guadalupe-Hispanidad 2026, que en este año han correspondido a Carlos Moreno Piñero, doctor en Derecho y exdirector de la Fundación Académica Europea y Antonio Ramiro, cronista oficial de la villa.

La entrega de los premios tendrá lugar a las 20,30 horas en el Auditorio Colombino del Real Monasterio. Los premios son obras del artesano Manuel Torrejón Collado y seguidamente habrá un concierto por la Scola Cantorum Extrematurensis, grupo especializado en canto gregoriano y la polifonía.

Al día siguiente, el 11 de octubre, a las 20,30 horas, tendrá lugar la Gala de la Hispanidad en el salón mudéjar del monasterio y comenzará con la conferencia que impartirá el periodista Manuel Trillo Lodeiro, con título 'El papel clave de España en el nacimiento del Estados Unidos'. Después, Samuel Maíllo, profesor del Conservatorio de Castilla y León, ofrecerá un concierto de órgano en la Basílica del Real Monasterio a las 22,00 horas.

Pero el día grande será el lunes 12 de octubre cuando se celebre la Fiesta de la Hispanidad que va a iniciar los trámites para solicitar el reconocimiento de Interés Turístico Nacional. A las 11,00 horas, los nuevos caballeros de Guadalupe saldrán en profesión con las banderas hispánicas acompañadas por la banda de música y hacia las 12,00 horas tendrá lugar la misa presidida por el arzobispo franciscano de Oviedo, Fray Jesús Sanz Monte, como homenaje a la comunidad franciscana por el 800 aniversario del tránsito de San Francisco.

Durante la celebración se investirán los nuevos caballeros, que a día de hoy pasan de las 30 nuevas inscripciones y alcanzan ya el millar de Caballeros de Guadalupe repartidos por todo el mundo. El acto finalizará con la procesión de todos los caballeros y oficiantes por la Plaza Mayor de la Vieja Puebla, portando de nuevo las banderas de todos los países de Hispanoamérica, incluidos Guinea Ecuatorial y Filipinas, en recuerdo de la primera procesión que se hizo el 12 de octubre de 1928.

PEREGRINACIÓN A CABALLO

Tras un vino de honor y una comida de hermandad, hacia las 16,30 horas la fiesta se transforma con la entrada de los peregrinos a caballo del Honrado Concejo, que agrupa a 45 asociaciones de caballistas de toda Extremadura, a la que se suman una de Madrid y otra de Andalucía, que durante tres o cuatro días recorrerán los caminos a Guadalupe para llegar el día 12 y realizar una ofrenda floral a la virgen morenita.

El presidente del Honrado Concejo, Manolo Durán, ha recordado que la asociación cumple este año su décimo quinto aniversario desde su creación en 2011 que coincide con el Año Jubilar Guadalupense, para lo que a la entrada de los caballistas a la plaza serán recibidos por una nueva imagen de la virgen realizada en cobre y latón que "brillará" a la llegada de los 900 caballos que se espera participen este año en la peregrinación.

Esta peregrinación a caballo es una tradición que se remonta a 1970, cuando Manuel Ballesteros y sus hermanos iniciaron aquella primera marcha desde Badajoz hacia Guadalupe portando la bandera de la Hispanidad. "Desde entonces, año tras año, cientos de grupos de caballistas mantienen vivo aquel espíritu", ha explicado el diputado provincial.

"La llegada de los jinetes a Guadalupe es una de las imágenes más singulares de esta celebración y una magnífica muestra de devoción, tradición y convivencia", ha apuntado. La entrada de los caballos organizados por asociaciones y la ofrenda floral puede durar más de tres horas, según la organización.

Por su parte, el alcalde de Guadalupe ha agradecido la colaboración de medios de protección civil, emergencias sanitarias y fuerzas y cuerpos de seguridad que contribuyen a que la jornada transcurra sin incidentes, ya que en un solo día se pueden concentrar miles de personas en la localidad, lo que hace necesario un despliegue de seguridad para coordinar todos los acontecimientos.

El diputado provincial ha resaltado que la llegada de los peregrinos a caballo, los actos religiosos, las banderas hispánicas, la música, las actividades culturales y todo el ambiente que se genera alrededor del monasterio hacen de esta jornada "una experiencia muy especial" y "una magnífica oportunidad" para descubrir Guadalupe, su patrimonio, su gastronomía y todo el entorno de la comarca Villuercas-Ibores-Jara.

"Desde la Diputación de Cáceres queremos seguir acompañando y poniendo en valor estas celebraciones que mantienen vivas nuestras tradiciones y que además ayudan a proyectar nuestra provincia fuera de nuestras fronteras", ha concluido Ortega.