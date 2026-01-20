El grupo gallego Luar Na Lubre abre su gira de 2026 en Plasencia este viernes 23 de enero

El grupo gallego 'Luar Na Lubre' abrirá esta semana en Plasencia (Cáceres) su gira de 2026, que, hasta el mes de marzo, le llevará por distintos escenarios de España, Uruguay, Chile y Argentina.

En un comunicado, la productora de la gira ha informado de que las dos primeras paradas de la gira será el 23 y 24 de enero en Plasencia y Sevilla, respectivamente, para posteriormente actuar, el 20 de febrero, en Salamanca, y el 23 del mismo mes en Madrid.

En marzo, el grupo dará el salto a Iberoamérica, con citas programadas en Montevideo (Uruguay) (5 de marzo), Santiago de Chile (7 de marzo), Buenos Aires (Argentina), el día 12, y Rosario, en el mismo país, el día 13, para terminar la gira programada hasta el momento al día siguiente en la ciudad argentina de Córdoba.

Se trata de una gira de celebración de su 40 aniversario como grupo, tras fundarse Luar Na Lubre, que significa "luz de luna en el bosque sagrado de los celtas", en A Coruña en 1986, con la vocación de interpretar, desarrollar y divulgar la música y la cultura de Galicia.

La emblemática formación gallega ha publicado 20 trabajos discográficos y ha recibido dos Discos de Oro, nueve Premios de la Música y la Medalla Castelao 2025 de la Xunta de Galicia, en "reconocimiento a su ejemplar trayectoria en la promoción de la cultura gallega".

La gira ‘Lubre: 40 aniversario’ es una de las más importantes y simbólicas de su larga y exitosa historia, que ratifica a la banda gallega como una de las formaciones de folk más importantes de la historia de nuestro país y un referente mundial.

La formación está compuesta por Bieito Romero (gaitas, acordeón, zanfoña), Nuria Naya (violín), Patxi Bermúdez (bodhran, tambor), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos), Xan Cerqueiro (flautas), Brais Maceiras (acordeón), Cristina López (cantante) y Bieito Romero Diéguez (gaita).

Luar NaLubre ha ofrecido más de 2.500 conciertos en más de 60 países, donde ha participado en festivales destacados en la música folk, en los que ha actuado junto a artistas internacionales, como Mike Oldfield, The Waterboys, The Corrs o Bob Geldof y españoles, como Víctor Manuel, Miguel Rios, Luz Casal, Ismael Serrano, Pedro Guerra o Diana Navarro, entre otros.