El Consejo de Ministros ha declarado este martes zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a los territorios perjudicados por trece episodios adversos registrados en ocho comunidades autónomas (CCAA), del 21 de octubre y el 18 de noviembre de 2026 entre las que se encuentra Extremadura, por las fuertes lluvias registradas en el norte de Cáceres por el paso de las borrascas Bruna y Charles.

Esta decisión habilita a distintos ministerios a desplegar líneas de ayuda para compensar los daños, según ha informado el Ministerio del Interior.

En concreto, las CCAA que han sufrido diversas emergencias de protección civil en este periodo de tiempo son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Baleares y País Vasco.