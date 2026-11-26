El gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interno de Extremadura alcanzó los 225,5 millones de euros durante el pasado año 2025, lo que supone un 20,5% más que en el año anterior, el segundo mayor incremento del país según los datos definitivos de la Estadística sobre Actividades de I+D publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos del INE indican además que un total de 3.495 personas en equivalencia a jornada completa se dedicaron a actividades de I+D interna durante el pasado año en la región, lo que implica un crecimiento del 17 por ciento con respecto a 2024.

A nivel nacional, el gasto en Investigación y Desarrollo (I+D) interna ascendió a 25.321 millones de euros en 2025, lo que supuso un aumento del 5,8% respecto al año anterior. Este gasto representa el 1,50% del Producto Interior Bruto (PIB).