La firma de hipotecas sobre viviendas en Extremadura ha descendido un 12,8 por ciento en septiembre respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 2,28% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 730 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 0,8 por ciento.
En Extremadura se han prestado 75,76 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en septiembre, un 5,42 por ciento menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas ha bajado un 1,5 por ciento.
Atendiendo al total de fincas, se han constituido un total de 1.063 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 122,27 millones de euros. De ellas, 110 han sido sobre fincas rústicas y 953 sobre urbanas.
De las 953 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en septiembre en Extremadura, 730 han sido sobre viviendas; 47 en solares y 176 en otro tipo.
El número de operaciones que han cambiado de entidad (subrogaciones al acreedor) ha sido de 14 y en 73 hipotecas ha cambiado el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 215 hipotecas con cambios en sus condiciones, 128 han sido por novación.
Por contra, se han cancelado 745 préstamos sobre fincas en Extremadura. De ellas 586 han correspondido a viviendas, 44 a fincas rústicas, 111 a urbanas y 4 sobre solares.