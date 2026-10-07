El festival Extremúsika de Cáceres avanza el cartel para la cita de primavera con La Pegatina, Soziedad Alkoholika o Sínkope

El festival Extremúsika, que se celebrará en el recinto hípico de Cáceres los días 29, 30 de abril y 1 de mayo, ha anunciado un avance del cartel con una ecléctica selección de 21 bandas y artistas que apuesta por la diversidad de estilos como marca de la casa.

El rock duro, punk y el metal nacional sacan músculo en este primer avance con importantes nombres de la escena como Sôber y el sonido contundente de unos incombustibles Soziedad Alkoholika que "siempre dan el callo más duro en cada escenario", informa la organización.

Nombres que estarán acompañados por la guitarra maestra de Alfredo Piedrafita (Barricada), La Gripe y Tu (surgidos tras la separación de Platero y Tú) y el adiós de los asturianos Mala Reputación. También se oirá en el escenario la garra indomable de los de Berriozar Linaje y el punk-rock fresco y enérgico de Laura DSK.

Las apuestas locales siempre ocupan un importante lugar en el festival extremeño que cuenta en este bloque rockero con las incorporaciones de bandas como Sínkope, Raúl Cabra y la Sukyband y la de la joven artista cacereña Eva Saint.

La fiesta y el mestizaje no pueden faltar y en esta primera tanda llegan de la mano de bandas tan consolidadas y divertidas como La Pegatina y el espíritu de barrio de Gato Ventura que "también encuentra su altavoz perfecto en el festival serrano", añade la organización

Las corrientes urbanas, el hip hop, trap y el rap más puntero lo lidera una mujer, Metrika, joven artista con beats top que viajan desde el trap al hip hop pero siempre con su propia firma.

También estarán artistas como Jarfaiter que regresa con aires renovados, el rapero y productor Blake, el rey de la pista de baile Alberto Gambino con su explosión de estilos, el descaro motrileño de El Bugg, el hip hop con flamenco de Kinky Bwoy, el duo Caché y el fenómeno viral trap de la catalana y explosiva TK Mami, configurando un cartel para todas las sensibilidades alternativas de la música en directo. Un apartado que completa la artista local de Badajoz, Makiu.

La organización seguirá lanzando próximas confirmaciones de artistas pero, mientras tanto, los abonos ya se pueden adquirir a través de la web oficial del festival y mediante la plataforma Vivaticket.

Extremúsika 2027 cuenta con el patrocinio institucional del Ayuntamiento de Cáceres, la Fundación Extremeña de la Cultura, la Diputación de Cáceres, Junta de Extremadura, entre otros colaboradores.