Extremadura fue la comunidad autónoma con el sueldo medio más bajo en 2025, a razón de 2.154,8 euros al mes, según el decil de salarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

En el conjunto del país, el salario medio mensual, en términos brutos, subió un 4,7% en 2025, hasta los 2.497,2 euros, su cifra más alta desde que comenzó la serie en 2006. Es el noveno año consecutivo en el que se incrementa el salario medio después de que en 2016 bajara por primera vez en diez años.

Según los datos de Estadística, el 40% de los asalariados (7,53 millones de trabajadores) ganaron entre 1.639,1 y 2.818,7 euros brutos al mes en 2025, mientras que el 30% (5,65 millones de asalariados) obtuvo remuneraciones de al menos 2.818,7 euros mensuales y el 30% restante (otros 5,65 millones de asalariados) cobró un sueldo inferior a 1.639,1 euros al mes.