Extremadura registra el menor número de desempleados de su historia

Extremadura ha cerrado el mes de junio de 2026 con 60.535 personas desempleadas, el menor número de parados registrado en la comunidad autónoma desde que existen datos comparables. Se trata de los mejores datos de empleo de los últimos 30 años y de un nuevo mínimo histórico que confirma la tendencia positiva y sostenida del mercado laboral extremeño.

Así lo ha explicado la secretaria general de Empleo, María José Nevado, quien ha apuntado que durante el último mes, el desempleo se ha reducido en 1.005 personas, lo que supone un descenso del 1,63%. En comparación con junio de 2025, Extremadura cuenta con 5.437 desempleados menos, una reducción interanual del 8,24%. Esta evolución consolida una trayectoria de mejora que se viene manteniendo de forma continuada durante los últimos meses.

La reducción del paro se produce tanto entre hombres como entre mujeres, aunque la evolución resulta especialmente favorable para estas últimas. Siete de cada diez personas que abandonaron las listas del desempleo durante el mes de junio fueron mujeres, con una reducción de 726 desempleadas frente a las 279 registradas entre los hombres.

Además, el desempleo femenino registra una caída interanual del 8,58%, alcanzando también un mínimo histórico de paro registrado. Entre los hombres, la reducción anual alcanza el 7,61%, reflejando igualmente una evolución muy positiva.

Por grupos de edad, el comportamiento del empleo ha sido favorable en todos los tramos. El paro disminuye un 2,26% entre los menores de 30 años, situando a la juventud extremeña en el mes con menor desempleo registrado de la serie histórica. También desciende entre los mayores de 45 años, con una reducción mensual del 1,56%.

Este último colectivo protagoniza una de las mejoras más destacadas del último año. El desempleo entre los mayores de 45 años se ha reducido en 3.643 personas, concentrando aproximadamente dos tercios de toda la bajada interanual del paro registrada en Extremadura.

Los datos de junio también reflejan avances significativos entre los colectivos prioritarios de las políticas activas de empleo. Los parados de larga duración se sitúan en 26.630 personas. Cerca del 50% de la reducción mensual del desempleo corresponde a este colectivo, con 478 personas menos que el mes anterior. En términos interanuales, el descenso alcanza las 3.210 personas, lo que supone una reducción del 10,76%, superior a la registrada por el conjunto del desempleo.

Este comportamiento resulta especialmente relevante por tratarse de personas que tradicionalmente encuentran mayores dificultades para reincorporarse al mercado laboral. En este sentido, la Junta de Extremadura continúa impulsando medidas específicas como el Bono Impulsa Futuro para favorecer su inserción laboral.

Asimismo, continúa mejorando la situación de las personas con discapacidad. El desempleo en este colectivo se reduce un 10,46% respecto al año anterior, con 355 personas menos inscritas como demandantes de empleo.

La Junta de Extremadura mantiene un firme compromiso con este colectivo y ha reforzado el apoyo a los Centros Especiales de Empleo, conscientes de que constituyen una herramienta esencial para generar oportunidades laborales estables, avanzar hacia una inclusión real y garantizar mayores niveles de empleabilidad.

DESEMPLEO POR SECTORES ECONÓMICOS

Por sectores económicos, el balance también es positivo. El paro desciende durante el mes de junio en todos los sectores productivos, con reducciones que oscilan entre el 1,7% y el 2,5%.

Si se amplía el análisis al último año, se observa que todos los sectores presentan importantes descensos del desempleo. La construcción lidera esta evolución con una reducción interanual del 13,84%, seguida por la industria, con un descenso del 11,67%, y la agricultura, con una caída del 11,60%. El sector servicios mantiene igualmente un comportamiento muy sólido, con una reducción superior al 8%.

En materia de contratación, durante el mes de junio se firmaron 42.645 contratos, una cifra similar a la registrada en el mismo mes de 2025 y destaca especialmente el crecimiento de la contratación indefinida, que aumenta un 10,9% respecto al año anterior.

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

La evolución del empleo en Extremadura también queda reflejada en los datos de afiliación a la Seguridad Social. En junio, la comunidad alcanzó una media de 428.945 personas afiliadas, 6.425 más que en el mismo mes del año anterior, lo que supone el mayor nivel de afiliación desde que existen registros, también en el caso de las mujeres.

Además, durante el último mes se incorporaron 4.643 nuevas afiliaciones respecto a mayo, confirmando el dinamismo del mercado laboral y el impulso de la actividad económica en la región.

Este comportamiento positivo se extiende también al trabajo autónomo, que registra un máximo histórico en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), con una media de 82.792 afiliados, 691 más que hace un año. Unos datos que evidencian el fortalecimiento del tejido productivo extremeño y el efecto de las políticas de apoyo al emprendimiento.

Los datos de junio vuelven a confirmar que el mercado laboral extremeño mantiene una evolución positiva y sostenida. Extremadura alcanza hoy el menor número de personas desempleadas de su historia reciente, con una reducción del paro que se mantiene sólida durante el último año, con un comportamiento mejor que el conjunto nacional y con mejoras que llegan a todos los sectores productivos y a los colectivos prioritarios de las políticas de empleo.

Estos resultados consolidan a Extremadura en una senda de crecimiento del empleo y refuerzan el objetivo de seguir avanzando para que la región sea cada vez un mejor lugar para trabajar, emprender y desarrollar un proyecto de vida.