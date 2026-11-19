Extremadura ha registrado en el pasado septiembre un total de 491 operaciones de compraventa de fincas rústica, lo que supone un 13,7 por ciento menos que en el mismo mes de 2025.

De igual modo, la región ha acumulado en septiembre 525 herencias de fincas rústicas, un 14,8 por ciento menos en tasa interanual, según se desprende del análisis elaborado por Cocampo a partir de las estadísticas oficiales del INE y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Mientras, a nivel nacional las compraventas de fincas rústicas en España entre enero y septiembre han ascendido a 124.950, dato un 1,4% superior al registrado en los mismos meses de 2025.

Este dato de compraventas supone el segundo mayor acumulado para los nueve primeros meses del año desde 2007 en el país. Así, con respecto al mismo periodo de 2018, las compraventas han aumentado un 17,5 por ciento.

No obstante, las 12.338 operaciones realizadas en el mes de septiembre son un 2,8% inferiores a las del mismo mes de un año antes. Este descenso ha sido inferior al de las compraventas de viviendas, que han caído un 13,4%, hasta las 54.548 registradas, retroceso que, en el acumulado del año, se sitúa en un 3,6% de las viviendas.