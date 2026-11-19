Un total de 1.519 personas con VIH viven actualmente en Extremadura, y de ellas el 36 %, es decir, 556 pacientes, se encuentran en fase de sida, según los datos de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la comunidad autónoma.

Este y otros datos se han dado a conocer este miércoles en Mérida con motivo de la presentación de un amplio programa de actividades con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, y que este año se centra una vez más en la prevención como principal medio para combatir una infección para la que no existe vacuna y una enfermedad para la que no hay un tratamiento de cura.

Así lo refleja el lema elegido para este año: 'Con P de Prevención: Preservativo, Prueba PrEP y Post', que se ha desglosado en el transcurso de una rueda de prensa en la que han participado la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), la directora general de Salud Pública, Yolanda Márquez, y el presidente del Comité Antisida de Extremadura, Santiago Pérez, quien ha celebrado los "buenos datos" que refleja la red epidemiológica.

Unas cifras que, tal y como ha desgranado la directora general de Salud Pública, hacen referencia a una enfermedad que pese a registrar sus primeros diagnósticos hace ya más de 40 años, continúa siendo "un problema de salud pública de primer orden".

Así, en los últimos 10 años se han notificado 289 casos de infección por VIH, 44 en fase de sida y 242 en fase de infección. Tres de ellos no se ha catalogado o no consta la fase de infección.

Asimismo, han fallecido 15 personas por esta causa, lo que supone un 1,5% del total de fallecidos registrados en toda la serie histórica. De este modo, en los últimos 10 años se han declarado una media de 29 infecciones por año; se han registrado una media de cuatro casos de SIDA y han fallecido entre una y dos personas por esta causa.

La práctica de riesgo que constituye la principal causa de transmisión de VIH en estos últimos diez años es la conducta sexual, que representa casi el 57% de los nuevos casos, es decir, las relaciones sexuales tanto heterosexuales como homosexuales sin protección, ha matizado.