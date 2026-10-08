Extremadura lleva a las aulas un programa de educación digital y emocional para utilizar la IA con responsabilidad

La consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia, ha informado este miércoles sobre el nuevo programa de educación digital y emocional que se va a poner en marcha en los Institutos de Educación Secundaria (IES) de la región para que el alumnado sepa afrontar los cambios tecnológicos y el uso de la inteligencia artificial (IA) con responsabilidad.

El programa, denominado 'Modo bienestar: crecer bien en un mundo digital', va a trabajar el bienestar digital durante dos tutorías al mes facilitando a los tutores los objetivos y materiales de cómo llevar a cabo una enseñanza tan importante como la de que los jóvenes sepan convivir con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y el mundo digital en general.

Valencia ha explicado que "el bienestar emocional de nuestros alumnos es vital, sobre todo en los tiempos en los que estamos". "La inteligencia artificial ha venido para quedarse y, en muchos casos, no nos ha dado tiempo a prepararnos a esa llegada. Entonces, hemos trabajado intensamente en este programa de bienestar del alumnado que no solamente engloba el aspecto de salud mental, sino también la salud digital", ha explicado.

El programa está destinado a los alumnos de los cuatro cursos de la ESO y se podrá empezar desde las tutorías que se celebran en octubre de manera progresiva según avanzan los cursos.

En el primer curso de ESO se buscará que tomen conciencia de su comportamiento digital, observando hábitos y emociones. "Que los alumnos sean conscientes de cuántas horas dedican a los dispositivos digitales, cuántas horas dedican al uso de pantallas, cuántas horas dedican a la inteligencia artificial", ha explicado la consejera.

En segundo de ESO se trabajará la gestión de las emociones, y el tercer curso de ESO se ensalzará el pensamiento crítico conociendo los algoritmos y la inteligencia artificial. Y ya en el último curso de ESO, se abordará la autonomía y liderazgo, buscando que los alumnos utilicen la tecnología y la inteligencia artificial con criterio y poder ayudar a los demás transfiriendo aprendizaje a la comunidad.

Valencia ha destacado la importancia de este programa para tratar la salud mental y atajar problemas en este sentido en el ámbito educativo. "La inteligencia artificial bien usada ayuda y favorece, pero el alumnado tiene que saber y tiene que interiorizar que hay que hacer un uso responsable de todos estos recursos", ha señalado.

El programa se ha presentado en el IES Al-Qázeres de la capital cacereña en el Día Mundial de la Salud Mental, ya que este centro educativo "es un buen ejemplo de cómo se gestionan las emociones y cómo se gestiona la salud y el bienestar de nuestros alumnos", ha dicho la consejera, que ha alabado que el instituto participa en un programa para getionar las emociones a través de la educación física.

Para iniciar este nuevo programa se enviará a los centros el paquete tanto de los objetivos como de las actividades y "los tutores no van a tener que hacer nada más que poner en marcha eso que nosotros le damos, el hilo conductor y después que pase este curso analizaremos los resultados que también van dentro del programa y veremos a ver si tenemos que cambiar algo, si tenemos que dar un paso más o si, como creemos, puede funcionar".